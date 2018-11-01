柯以柔老公酒駕 瞎辯吃薑母鴨

2018-11-01

郭宗坤酒測值0.69毫克

〔記者姚岳宏、蕭宇涵／台北報導〕與藝人柯以柔發生婚變的40歲廚師老公郭宗坤，上月24日深夜開車南往北方向行經台北市基隆路一段地下道出口處，遭台北市警信義交通分隊攔查時，車內傳出酒味，警方請他下車酒測，郭雖配合，但連吹13次才成功，酒測值達0.69毫克，警方不評論他是否有意規避酒測，僅稱「13次多了一點」；他原本承認應酬喝酒，之後又改口說是吃薑母鴨，「喝了有含酒精的湯頭」。

郭接受酒測時，因吹氣量不足，酒測器一直顯示「error」，郭一度質疑是否酒測器壞掉，吹第13次才測出。他告訴警方，自己從事餐飲業，因為應酬喝了點酒，但喝不多，之後才改口說是吃薑母鴨，餐後開車回汐止住處，遇警攔檢。

酒測當時，員警不知他是柯以柔的先生，因其酒測值超標，遭扣車帶回警分局，人到分局後，才被其他員警認出身分，訊後被依公共危險罪嫌送辦。

柯以柔淡淡吐3字「沒聯絡」

郭宗坤昨接到記者電話後僅稱：「謝謝你，謝謝。」然後掛斷電話。郭、柯的離婚官司還在進行中，柯以柔昨表示，兩人已經沒有聯絡，不知郭酒駕，看到新聞才知道。

柯以柔堅持離婚 夫盼復合

柯、郭於2011年結婚，育有1子2女，去年郭宗坤被週刊拍到與餐廳女員工過從甚密，疑似外遇，今年2月柯以柔訴請離婚，10月在士林地院首度開庭審理，2人親自出庭。柯表示，希望單獨監護3名子女，郭宗坤多次對外表達希望兩人復合，夫妻間無共識，只能等待第2次開庭。

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