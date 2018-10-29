「星星知我心」珮珮變大律師 替母討回千萬房產

2018-10-29

〔記者黃捷／台北報導〕1980年代當紅八點檔連續劇「星星知我心」，賺盡不少觀眾熱淚，當年飾演「珮珮」的童星蘇慧倫，現為國際智慧財產權專業律師，她母親去年因房產問題與人起糾紛，她親自出面替母打官司，成功討回千萬房產。

擁台、中、港、美律師執照

當時6歲的蘇慧倫在「星星知我心」飾演老四「珮珮」，她戴著圓厚近視眼鏡、缺了門牙的形象，深植觀眾心中。蘇慧倫小學畢業後，前往新加坡、日本等地求學，大學讀台大法律系，畢業後再至美國加州大學洛杉磯分校攻讀法學碩士，現有台灣、中國、香港、美國等地律師執照，也是「中華為孝協會」的發起人兼理事長。

蘇母吳陵艷多年前因工作結識宏鼎、陸通公司負責人莊居旺，進而成為該公司股東，負責資金調度工作。2009年間因公司資金需要周轉，莊向蘇母商借740萬，後因還不出來，2011年12月將女兒名下的板橋房產抵押給蘇母，蘇母加付568萬後，以總價1308萬元購得房產。

是「中華為孝協會」發起人

因莊男女兒有住房需求，雙方2013年11月簽下契約，蘇母以每月1萬8000元租給莊男，2016年11月莊男突然不再付錢，蘇母隔年8月發函追討不成，提告請求遷讓房屋、賠償15萬租金，莊男歸還房屋前，仍需按月支付1萬8000元。

莊男開庭抗辯，該房產1989年購入，2008年2月贈與女兒，因公司2009年周轉不靈，才借名登記給蘇母避債，當初租約是通謀虛偽，雙方從未有740萬債務。

但莊男提不出有力證據證明租約是假的，當初協辦的地政士也證稱，蘇母確實持740萬債權憑證與莊男買賣房屋，法官也認為，莊男早在公司財務危機前1年，就將房屋贈與女兒，沒必要再借名蘇母，因此不採信辯詞，判莊男敗訴。