防斬手專案觸法搶績效 警修正計分

2018-10-28

〔記者邱俊福／台北報導〕為遏止詐騙歪風，警政署特別祭出「斬手行動」嚴查詐團車手，不料警方拚治安竟拚出違法爭議，新北市6個分局的「斬手行動」承辦官、警日前陸續遭新北地檢署約談，釐清警方是否為了績效，未依法落實通知書送達程序，就直接以通知未到案為由聲請拘票逮人。據悉，規劃「斬手行動」的刑事局打詐中心為避免基層打詐打到觸法，近日提出修正方案，除了將專案行動時間拉長，也把通知嫌犯到案列入績效，並加重計算查緝幕後黑手的分數，希望藉此避免警員遊走法律邊緣。

依「刑事訴訟法」規定，只有無固定住居所者，有事實足認為有逃亡、滅證及勾串之虞者，以及所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑5年以上之罪者，警方才能不經通知逕行聲請拘票，其餘情況下，警方都得先合法送達通知書請被告到案，若被告不到案，才能向檢方聲請拘票前往拘提。

4天行動時間將延長

今年3月間，警方執行「斬手行動」時，因專案行動時間只有4天，且又規定要拘提、逮捕才有分數，疑有部分警員沒有落實通知，就直接以通知未到案為由向檢方聲請拘票，引發程序違法爭議，因而遭到檢方約談。刑事局為避免類似情況再發生，決定修改專案方式，未來將延長專案時間，讓警員有足夠偵辦時間，另也把通知到案列為給分項目，不再限定要拘提到案。

刑事局表示，因車手背後通常還有共犯與上游指揮者等，不能排除有滅證、勾串問題，因此「斬手行動」才會希望警員能順利聲請拘票逮人，沒想到卻引發爭議，未來除修正計分方式，不再以拘提到案為必要，也會提高查緝幕後成員的分數，以瓦解整個集團為目標。