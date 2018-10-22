堂弟輾死堂哥 「以為是狗」

2018-10-22

〔記者歐素美／台中報導〕王姓男子前天深夜疑醉倒在台中市神岡區神清路上，他的堂弟鄭姓男子開車行經此地撞到王男後竟肇事逃逸，王男因頭部破裂當場死亡，警方以車追人，昨凌晨2點多在住家逮捕鄭男，鄭男坦承撞死自己堂哥才不敢出面，警方依過失致死及公共危險罪嫌將他移送。

肇事後疾駛逃逸

前晚11點58分左右，神岡區神清路突然傳出「碰」一聲巨響，附近商家跑出來探查，才知王姓男子（40歲）躺在住家前馬路上，頭破血流，當場死亡，肇事的黑色小客車卻疾駛逃逸，趕緊報警。

警方獲報趕到現場，立即調閱路口監視器，發現肇事車輛為鄭男（31歲）所有，以車追人，昨凌晨2點多，在鄭男住家將他逮捕，鄭男一開始否認撞死人，警方在鄭男車子底盤發現血跡等車禍跡證，鄭男才坦承。

鄭男說，因訪友開車行經神清路時，車輛抖了一下，並不知自己撞到人，才未下車就離開，到友人家後也曾查看車輛，並未發現血跡。但又說，事後曾重返案發現場，卻發現堂哥的家人在現場，才知自己可能闖下大禍，更不敢出面。

但記者採訪時，鄭男又供稱當時以為只是撞到狗，才未下車，因為一時害怕才會肇事逃逸。供詞前後反覆。

家屬表示，王男當時只是外出到超商買東西，沒想到在家門前被撞死。路口監視器畫面顯示，王男案發前在神清路上來回走，並一度蹲在路上講手機，警方在現場並聞到酒味，研判王男可能醉倒在路上，才被鄭男駕車撞死。