酒駕撞死孝子 賠９百萬免坐牢／更審轟一審 有錢就可免關？

2018-10-16

台商肇逃 跑回家蒙頭大睡

〔記者張瑞楨／台中報導〕台商莊豐銘酒駕撞死騎機車的郭姓工讀生，還肇逃跑回家呼呼大睡，苗栗地院認為他一時失慮觸法，已賠償死者父母900萬元，援用刑法「顯可憫恕」輕判2年徒刑，並宣告緩刑5年，讓他免坐牢，台中高分院更一審抨擊說，如此判決無異是讓有錢人可恣意酒駕撞死人，再用高額賠償逃避刑責，「被害家屬情何以堪？」又豈是「顯可憫恕」？據此撤銷原判，改判徒刑3年10月。

判決書指出，43歲莊豐銘在中國經營拉鍊等服裝配件，返台期間於2016年8月4日中午與朋友喝酒敘舊，開車回住處途中，在苗栗縣撞死高中剛畢業、在超商打工的郭姓工讀生，莊肇事逃逸，呼氣酒精濃度高達0.8毫克。

一審：顯可憫恕 緩刑5年

苗栗地院認為，莊男沒前科，與朋友相聚飲宴，「一時失慮」觸犯酒駕致人於死與肇事逃逸罪，犯後坦承不諱深表悔意，已賠償900萬元，符合刑法第59條「犯罪之情狀顯可憫恕」給予減刑，兩罪輕判徒刑2年，宣告緩刑5年，判決引發社會譁然，苗栗地檢署與莊男都上訴二審，台中高分院改判3年10月，莊男上訴三審，最高法院撤銷二審判決，發回台中高分院。

更審：高額賠償怎能換減刑

台中高分院更一審批評，苗栗地院認為莊男賠償900萬元，援用「顯可憫恕」減刑輕判，「無異使經濟能力較佳者，在其恣意酒後駕車致人死傷後，以高額賠償而得遁逃於重刑之處罰」，對頓失親人、哀痛逾恆的家屬情何以堪？莊男酒駕撞死人又肇事逃逸，又豈是「顯可憫恕」？

惡駕危害重大 改判3年10月

更一審法官強調，縱使高額賠償，也不能完全撫慰家屬悲痛，莊男酒駕撞死正值青年、尚待展開美好人生並回饋父母恩情的郭男，父母頓失依靠，終身承受頓失愛子之痛，郭母還因傷痛而生病，原本幸福家庭破碎，莊男危害重大，因此改判，本案仍可上訴。