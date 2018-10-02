選舉敏感時刻 竹山鎮長辦公室被砸

2018-10-02

〔記者謝介裕／南投報導〕以素人首次參選就當選的南投縣竹山鎮首位女鎮長黃丹怡，其鎮長辦公室昨傳出被搗毀，桌上強化玻璃碎裂掉滿地，電腦鍵盤、電視遙控器、鎮長名牌四處散落，好像被颱風掃過一樣，由於物品未短少，且鎮長室門把未被破壞，警告意味濃厚，警方已成立專案小組調查釐清。

門把未破壞 物品無短少

竹山鎮公所清潔人員昨前往鎮長辦公室，開門後即發現辦公室一片凌亂，物品散落一地，公所員工以為遭竊賊闖入，向竹山警分局報案，警方蒐證、清查，並無物品遭竊，已調閱路口監視影帶，追查犯嫌下落。

疑公所員工挾怨報復

年底選舉將屆，本次竹山鎮長選舉黃丹怡尋求連任，另有2名對手，外界懷疑可能與選舉恩怨或公所人事問題有關。尤其黃丹怡擔任鎮長以來，主秘換了7次、工務課長也換了5次，加上鎮長室門把並未被破壞，有人懷疑是公所員工挾怨報復。

黃丹怡指出，她是以企業經營模式推動鎮務，只要同仁認真工作，人人都有機會擔任主秘或課室主管，且會定期讓主管輪調，以達到「滾石不生苔」目的，讓各主管熟悉彼此業務，改善公務員過往墨守本位陋習；尤其主秘是幕僚長，應有更多歷練，才能讓為民服務工作更加落實。

針對該意外，她說，自己也不清楚，既然已報案，便交由警方調查，也希望外界勿多加揣測，另考慮向警方申請隨扈，以確保人身安全。

民進黨籍的黃丹怡是竹山鎮首位女性鎮長，締造素人首次參選就當選鎮長的紀錄，擔任鎮長後雖人事不穩定、外界褒貶不一，但將精簡人事省下的經費，開辦鎮民投保意外險與生育補助每胎獎勵金3000元的創舉，受到鎮民支持。