5天掃54大尾 5人是統促黨成員

2018-09-30

〔記者邱俊福、林嘉東／綜合報導〕警政署為因應年底九合一選舉，上週二起聯合高檢署及全國各地檢署，展開連續5天選前第二波掃黑行動。截至昨天上午，已執行到案54名治平目標與手下333名幫眾，其中有5人具中華統一促進黨成員背景，有2人涉入毆打、恐嚇參選人的選舉暴力案件。

另有2人涉選舉暴力

警政署長陳家欽昨天強調，有些黑幫堂口依附在特定政黨內，從事暴力討債、酒店圍事、販毒等不法，甚至介入選舉，警方都將持續密切掃蕩和監控。

警政署指出，這波執行到案的54名犯罪幫派首惡，包括竹聯幫仁堂弘仁會、平堂、月堂、南堂、文武堂、太極堂共9人，天道盟太陽會、同心會共7人，四海幫海南堂、海巨堂共2人，以及其他暴力犯罪組合11人、一般暴力犯罪集團25人。

54名治平對象具統促黨成員身分者，包括竹聯幫平堂松山會會長黃譯民、風飛砂幫角頭許戎騏與暴力集團首腦葉秀龍、李明霖、林翔暘。其中黃嫌涉教唆幫眾到新北市蘆洲一家土地開發公司砸門、開槍；許嫌涉持槍暴力脅迫被害人簽本票及交付財產，並擔任統促黨某高層人士旗下的暴力討債犯罪集團成員；葉、李、林3人涉率眾恐嚇商家，強索保護費。

涉入選舉暴力案件的是62歲彰化角頭林瓊烈與45歲天道盟同心會長薛俊偉，其中林嫌不滿某市民代表候選人出面協商友人欠他的51萬元賭債，率眾持槍到對方服務處恫嚇，另為了向當地混凝土業者索保護費，痛毆該行業公會理事長，犯後租套房藏身，出門戴假髮，還隨身攜毒物，揚言被逮就自盡。

薛嫌則是不滿基隆市議員參選人王醒之成立的「左下角工作室」舉發違法濫墾案，去年6月教唆手下毆打王男成傷。