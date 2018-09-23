15歲少年捲入幫派鬥毆 遭囚16小時斷手腳筋

2018-09-23

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名15歲盧姓少年，因捲入幫派鬥毆案件，前天上午下班時被4名惡煞強押上車，帶往淡水一處地下室囚禁長達16小時，4煞要求盧少找人出面談判，但盧少卻聯繫不上友人，最後慘被砍斷手指及手、腳筋，丟包在竹圍國小門口，警方目前已鎖定嫌犯身分，正全力追緝到案。

4煞當街強押上車

警方調查，三重幫派「學校口」20歲許姓成員，日前跟蘆洲幫派份子發生糾紛，許男機車遭砸毀，事後雙方相約在蘆洲民族路談判賠償事宜，豈料又一言不合大打出手，最後許男與劉姓少年被毆傷骨折，涉案22人均遭警方逮捕。

「學校口」幫眾憤恨難消，鎖定與蘆洲幫派份子交好的盧姓少年展開報復，前天趁在超商工作的盧少下班，派出4名惡煞將盧押往淡水一處地下室囚禁，並要求盧少找蘆洲幫派友人到場談判，豈料盧少平常都是透過臉書與朋友聯絡，正巧友人們在鬥毆事件後都關閉臉書，囚禁16小時後仍無法聯繫上友人，前夜11時許慘遭失去耐心的4煞打斷3根手指，並被砍斷手、腳筋。

凌虐後丟包 路人發現急送醫

事後4煞將盧少丟包在竹圍國小門口，路人發現後趕緊報案，將他送往淡水馬偕醫院急救，所幸手術後暫無生命危險。警方表示，因盧少供稱不認識行兇4人，目前積極調閱監視器以車追人，將全力緝捕嫌犯到案。