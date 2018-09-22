借錢哥攔路襲胸 外籍空姐怨警要她算了

2018-09-22

〔記者陳恩惠／台北報導〕馬來西亞籍的35歲阿聯酋航空陳姓空姐，18日晚間搭高鐵北上後，在台北車站出口閘門旁被一名年輕男子攔路借錢，過程中她見對方企圖以手肘碰觸她的胸部，罵跑對方，同時告訴巡邏員警，不料警方疑似「冷處理」，讓她事後氣得在臉書po文，直指警方「居然說服我把這件事給算了」。

自稱「胖妞」的陳女，在自己臉書粉絲專頁「空姐的ＸＸＸＸ」發文，指自己在「幾百個路人路過的情況下被性騷擾」，她描述，當天有個年輕男子一直攔著她，用骯髒的手摸她胸部，起初她以為對方不是故意的，告知「我不懂中文」後打算離去，不料對方居然不放她走，「還用他的手肘來推我的胸部3次」。

陳女說，當下腦海裡浮現台灣的「小燈泡」事件，而當時那麼多路人看到他的惡行，居然沒有人站出來，讓她難以置信，她當時只能用力推開這個「變態」，用英文罵：「Don’t you ever touch me again！」（不要再碰到我），男子才逃離。

陳女表示，案發後她在台北車站向4名警察投訴，警察們卻面無表情，只表示那個人是慣犯，常在車站找漂亮女生非禮或討錢、搶錢包，強調過去抓了又放，那人都沒有悔改的意思。

指警要她PO臉書即可

她說，很驚訝警察居然說服她把這件事給算了，叫她應該把這事放在臉書上給大家知道，甚至叫她去Google「台北車站色狼」，她質疑「警察到底是來幹什麼的，遊客活該被性侵犯嗎？」

鐵路警察局台北分局台北分駐所表示，當天3名員警在台北車站東三門遇到陳女，聽到她說被「借錢哥」意圖襲胸，請她到派出所報案，陳女當時說「我受過訓練，有擋掉（鹹豬手）」，但她疑受到驚嚇，情緒激動，自顧自說完過程就轉身離開；員警後來趕往地下一樓的高鐵站出口閘門找「借錢哥」，已不見「借錢哥」蹤影。

警指她僅投訴未報案

鐵警表示，調閱站區監視器畫面，陳女和員警對話過程近4分鐘，期間員警至少3度請陳女報案，未拒絕受理報案；根據陳女形容對方戴口罩約20多歲、身高約170公分、著短袖上衣、短褲、拖鞋等特徵，現已掌握涉案男子身分，將聯繫陳女指認。