借錢哥攔路襲胸 外籍空姐怨警要她算了

2018-09-22

〔記者陳恩惠/台北報導〕馬來西亞籍的35歲阿聯酋航空陳姓空姐,18日晚間搭高鐵北上後,在台北車站出口閘門旁被一名年輕男子攔路借錢,過程中她見對方企圖以手肘碰觸她的胸部,罵跑對方,同時告訴巡邏員警,不料警方疑似「冷處理」,讓她事後氣得在臉書po文,直指警方「居然說服我把這件事給算了」。

自稱「胖妞」的陳女,在自己臉書粉絲專頁「空姐的XXXX」發文,指自己在「幾百個路人路過的情況下被性騷擾」,她描述,當天有個年輕男子一直攔著她,用骯髒的手摸她胸部,起初她以為對方不是故意的,告知「我不懂中文」後打算離去,不料對方居然不放她走,「還用他的手肘來推我的胸部3次」。

陳女說,當下腦海裡浮現台灣的「小燈泡」事件,而當時那麼多路人看到他的惡行,居然沒有人站出來,讓她難以置信,她當時只能用力推開這個「變態」,用英文罵:「Don’t you ever touch me again!」(不要再碰到我),男子才逃離。

陳女表示,案發後她在台北車站向4名警察投訴,警察們卻面無表情,只表示那個人是慣犯,常在車站找漂亮女生非禮或討錢、搶錢包,強調過去抓了又放,那人都沒有悔改的意思。

指警要她PO臉書即可

她說,很驚訝警察居然說服她把這件事給算了,叫她應該把這事放在臉書上給大家知道,甚至叫她去Google「台北車站色狼」,她質疑「警察到底是來幹什麼的,遊客活該被性侵犯嗎?」

鐵路警察局台北分局台北分駐所表示,當天3名員警在台北車站東三門遇到陳女,聽到她說被「借錢哥」意圖襲胸,請她到派出所報案,陳女當時說「我受過訓練,有擋掉(鹹豬手)」,但她疑受到驚嚇,情緒激動,自顧自說完過程就轉身離開;員警後來趕往地下一樓的高鐵站出口閘門找「借錢哥」,已不見「借錢哥」蹤影。

警指她僅投訴未報案

鐵警表示,調閱站區監視器畫面,陳女和員警對話過程近4分鐘,期間員警至少3度請陳女報案,未拒絕受理報案;根據陳女形容對方戴口罩約20多歲、身高約170公分、著短袖上衣、短褲、拖鞋等特徵,現已掌握涉案男子身分,將聯繫陳女指認。