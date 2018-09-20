吸毒過量當中邪 酒女口餵符水恩客喪命

2018-09-20

〔記者黃良傑／高雄報導〕侯姓男子與張姓酒店小姐上摩鐵以毒品「助性」，反導致歇斯底里翻滾，張女擔心吸毒曝光，不敢求助救護車，將隨身攜帶的平安符化成符水，口對口餵他「驅邪」，反延誤送醫不治，一審依過失致死罪判處張女1年8月，上訴高雄高分院認為被告未棄恩客於不顧，昨改判8月徒刑定讞。

改判8月徒刑定讞

判決書指出，張女原於「江詩丹頓」酒店（已歇業）上班，2014年9月間被侯姓恩客包出場，開車到汽車旅館性交易，侯男進房取出3包K他命與張女一起施用「助性」，再拿5包內含搖頭丸的咖啡包，兩人各泡1包一飲而盡，便上床翻雲覆雨。

但侯男覺得咖啡數量不夠「助性」，讓張女再替他沖泡毒咖啡3包，侯喝後歇斯底里、胡言亂語、打滾搥牆，張女不敢通報消防局送醫，怕轉報警方反被查辦吸毒，只好通知黃姓酒店幹部協助，將侯男從浴室地板扶回床上，一起壓制阻止其躁動。

張女見侯男症狀未好轉以為「中邪」，過了數小時，拿出她隨身攜帶的平安符，燒成灰摻入水中，再口對口餵給恩客喝下，不僅不見好轉，侯男反而全身癱軟、心跳變弱，由黃男開車將侯男送醫急救，但男客已回天乏術，最後因濫用藥物中毒死亡。

張女庭訊辯稱死者因女友結婚、新郎不是他而心情不好，她原以為恩客喝下毒咖啡包的動作，只是在發洩不滿情緒，不知喝毒品咖啡會致死。

毒品：

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆