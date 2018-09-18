司法話題》檢帶刑警至幼兒園嚇幼童惹議 立委推修法限縮檢調度權

2018-09-18

〔記者姚岳宏／台北報導〕花蓮地檢署檢察官林俊佑涉濫用職權，帶2名刑警強闖幼兒園替女兒「討公道」，引發全國譁然，也讓「調度司法警察條例」存廢爭議再度浮上檯面，多年來警方雖努力推動欲廢除該條例，但法務部均持反對立場，認為只要「修正部分用語就好」，現有立委出面推動修法，將明確規範限縮檢察官指揮調度權，也讓警方多年來的心願露出一線曙光。

調度司法警察條例 38年沒修

「調度司法警察條例」早在1945年就制定公布，當時有其時代背景，但沿至今日，相關用語及規範內容，早不合時宜，尤其「刑事訴訟法」就已將檢警關係規定得很清楚，法官、檢察官可指揮警察辦案，根本不需再有特別法來規範。

其中最為外界詬病的，就是該條例對檢察官之調度授權並無約束，甚至第7條規定，打通電話就可以指揮調度，無須告知案由，如藉詞延擱，還可逕予處分記過，警察形同司法機關的下屬。

檢打電話就可調度 員警詬病

該條例第11條規定「首席檢察官或法院院長，得逕予司法警察（官）嘉獎、記功、記大功或申誡、記過、記大過等處分」，照理說，不同部會單位僅有職務或行政協助，是合作平等關係，而非指揮監督、上命下從之不平等關係。

不合時宜處還有第2條規定，「市長、縣長於其管轄區域內為司法警察官，有協助檢察官、推事（指法官）執行職務之責」，甚至還明定連區長、鄉鎮長都須接受命令指揮，這在今日民主法治及民選首長時代，顯得相當特異。

有高階警官不平說，法務部不願放手，最主要原因應該是「警察好用」，司法單位經常援引該條例，以人力不足，要求警方協助執行送達、戒護、警衛等許多原本應該是法警做的事，「他們說沒人，就找警察，我們事情也很多啊！」

另有官警說，雖然檢察官實務上很少懲戒員警，但經常把處分掛在嘴上，也難怪會有員警甘冒違法風險，替檢察官辦個人私事或私案。

警政署多次推動修法甚至要廢除，但最後都無疾而終，去年司改會議中有人再度提議廢除，加上最近檢察官林俊佑帶刑警去幼兒園嚇幼童，也讓該條例存廢問題再度浮上檯面，民進黨立委李麗芬及周春米，將在下會期提案修正該條例，明確規範司法警察指揮調度權。