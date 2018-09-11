藝人江俊翰涉毒駕 哭稱為戲注毒瘦身

2018-09-11

〔記者王冠仁、錢利忠、蕭宇涵／台北報導〕在民視8點檔「大時代」扮演「李承淵」的46歲藝人江俊翰（本名廖文豪），昨清晨6點多駕駛白色保時捷休旅車，駛經台北市武昌街、康定路口，因沒繫安全帶被攔查，警方發現車內有1支針筒；他庭訊時痛哭承認施打網友提供的安非他命，並請求戒癮治療。台北地檢署昨依違反毒品危害防制條例諭令3萬元交保，並擴大追查毒品上游。

江坦承施打安非他命

江俊翰交保後，數度對媒體鞠躬道歉，稱今年4月時為了快速減肥而施打毒品，他聲淚俱下說：「用了非常不好的東西來達到目的，真的很抱歉，希望大家用力責罵我。」由於江自稱在環河南路施打毒品，但人在康定路被逮，恐涉「毒駕」，警方將根據驗尿結果判斷他是否涉犯公共危險。

警︰施打安毒恐成癮已久

此外，警方認為他以針筒施打二級毒品安非他命，恐成癮已久，不排除「網友說」是卸責之詞，將釐清是否長期施用毒品。

警方昨清晨發現江俊翰未繫安全帶，攔查時員警見他神情有異，感覺很緊張，進一步查看，發現駕駛座中央扶手處有針筒，懷疑他施打毒品，帶回派出所釐清。

江聲稱，有名網友無償提供他毒品，他昨清晨5點多將車停在環河南路旁，於車內施打毒品；江還說，他上一次吸毒是今年6月。

江庭訊時痛哭認罪，指今年6至7月因工作壓力大吸毒，昨他要工作想提神，才會開車臨停路邊施打毒品。

資深刑警指出，一般毒蟲大多以吸食器燃燒安非他命吸入氣體，鮮少有人將安非他命溶於生理食鹽水再以針筒注射體內；因為安非他命是結晶硬塊，難以完全溶於水中，過去有不少毒蟲以「水路」方式施打，導致血管阻塞、劑量過多而喪命。

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