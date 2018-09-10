追愛遇詐竟被法辦 人財兩失判無罪

2018-09-10

寡婦不知情下轉匯贓款

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹67歲黃姓喪偶婦人陷入外籍男子何梅德（譯音）甜言蜜語的愛情陷阱，被騙走265萬元台幣，還在不知情下，幫忙將詐騙集團的贓款轉匯到馬來西亞，被檢方以詐欺幫助犯起訴，新竹地院日前審理後，認定她是「人財兩失」的受害者，判她無罪。

詐犯誆稱英國醫 騙她265萬

黃女在臉書上認識何梅德，兩人相談甚歡，產生情愫。對方聲稱是英國醫生，因要處理其父高額遺產前往馬來西亞，黃女曾多次匯款至馬國給何梅德繳納遺產稅款，沒想到，這老梗讓期盼第二春的黃女上了賊船，甚至，黃女的帳戶還被詐騙集團利用，吃上官司。

去年5月，外籍男子Kennedy傳送電子郵件，向彰化縣某民宿訛稱要訂多間房間20天，招待一批塞爾維亞人來台觀光，並請吳姓業者代匯翻譯費，隨即提供偽造卡號給吳男刷卡支付住宿費，由合庫陸續撥款229萬5000餘元至吳男帳戶。

事後Kennedy再以支付翻譯費用，指示吳男匯72萬元至黃女的銀行帳戶，黃女收到匯款，轉匯至馬國不明帳戶。

事後合庫總行發覺這筆款項是以偽卡刷卡，無法向國外銀行請款，轉向吳男索回款項，吳男始發覺受騙，控告黃女詐欺取財。

檢警追查，黃女才吐露這段虛擬的網路愛情，強調她不僅人財兩失且淪為詐欺幫助犯，非常痛苦悔恨。

黃女說，何梅德還聲稱，認識的中國籍男子，要透過在台的姊妹匯錢給他，並要她幫忙將這筆錢轉匯到馬國，她不知道那是詐騙集團的詐騙所得。

法官調查，何梅德以「Honey」暱稱黃女，並提及願意為她做任何事，希望2人可以在台買豪宅共度未來，並查出，黃女從2016年8月至去年5月間，陸續從自己5處帳戶內提款、匯至馬國帳戶共265萬元，證明黃女對於此段關係充滿憧憬，希望與對方共創美好將來，因而盲目陷入愛情陷阱卻不自知，認定黃女是感情與金錢的雙重受害者，判決無罪。