偷拍網紅洗澡 婚紗「色」影師下跪仍送辦

2018-09-05

〔記者余衡、鄭景議、陳薏云、劉禹慶／綜合報導〕新北市永和區「為您好事」婚紗公司攝影師柯宇倫，日前與女部落客到澎湖婚紗外拍，卻傳出一名女部落客及婚紗公司2名女員工沐浴時遭柯男偷拍，被害人之一的H姓女員工，將證據交給公司反遭解僱，憤而爆料，警方偵辦中。受害人返台陸續提告，全案移回事發地，馬公警分局昨證實已將柯宇倫傳喚到案，將以妨害秘密罪移送澎湖地檢署偵辦。

澎湖縣政府「打造澎湖海島婚紗旗艦計畫」，7月16至19日邀請網紅部落客9人、為您好事婚紗公司攝影師柯宇倫、3名公司女員工、周姓老闆及親友共4人，租住在馬公市天空格子商旅，讓部落客體驗澎湖拍攝婚紗之美，卻傳出柯男涉嫌偷拍部落客洗澡。

網紅洗到一半赫見自拍桿

19日拍攝結束後，一名女部落客回旅舍沐浴，赫見裝有GoPro攝影機的自拍桿從隔壁浴室伸出，驚呼「有色狼！」友人發現柯男倉皇躲進房間。

部分團員回想，每到沐浴時間柯男皆頻繁進出公共浴室，懷疑他偷拍同團全部女子，由於已近搭機返程時間，眾人在馬公機場候機時質問柯男，他否認並表示願出示所有記憶卡檢查，還反嗆「若沒找到就要提告！」

被害人對質 攝影師反嗆告

一行人飛回松山機場，航警局台北分局檢視記憶卡，發現兩段婚紗店女員工在澎湖沐浴及公司如廁畫面，柯男自己也不慎入鏡，他當場下跪道歉，保證不會再犯、所攝畫面全數刪除，至於女部落客沐浴畫面則疑遭趁機刪除，被害女部落客及婚紗公司H女、C女未當場報案。

柯男不斷傳訊息向被害人求原諒，並透過公司央求不要提告，稱一旦遭收押就會被老婆知道，被害人要求他先寫下切結書，柯男與部落客以6萬元和解，H女、C女暫不追究，但將偷拍畫面轉給主管，盼公司解僱柯男。

不料H女無預警遭解僱，還發現公司改以時薪制續聘柯男，並替他另取藝名，於是向警方報案，並由友人在臉書揭露此事。

婚紗公司指出，柯疑對H女產生情愫，7月初他在店內意圖偷拍H女如廁卻拍到C女，案發後一度讓他停止接案，當時H女要求20萬賠償，顧及柯男須支付和解金，才繼續聘用。至於被控非法解僱部分，公司表示8月初更改經營模式，所有技術性員工皆採合約制，共資遣6人都有發放資遣費。