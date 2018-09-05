男客騷擾4個月 傳訊問孫芸芸「有R片嗎」

2018-09-05

微風購物報電話 男客偷記

〔記者謝君臨、姚岳宏／台北報導〕微風廣場董娘孫芸芸經常替自家商場行銷，堪稱是微風最佳代言人，不料日前她在自家的微風廣場購物，報電話讓櫃姐確認VIP會員資格時，電話號碼竟被旁邊的黃姓男顧客偷偷記下，事後孫女連續4個多月，不時接到黃男所打來的電話，黃男不是不出聲，就是發出怪聲，甚至用簡訊詢問：「妳有R片嗎？」孫芸芸不堪其擾，事後報警控告對方強制罪，不過台北地檢署調查後認為黃並未妨害孫接聽他人電話，將黃不起訴。

檢警調查，從去年11月19日起，孫芸芸每天都會接到2、3通騷擾電話，對方不是不出聲，就是發出奇怪聲音，有次還突然喊她一聲「孫小姐」，然後就立刻掛斷，讓她不堪其擾；今年3月25日，孫芸芸又收到對方傳簡訊詢問：「妳有R片嗎？」讓她忍無可忍，報案提告。

天天打怪電話 孫芸芸提告

檢警事後循電話號碼展開追查，發現涉嫌騷擾孫芸芸的是一名住在台南的39歲黃姓男子；黃男到案時供稱，去年他北上到微風廣場購物，無意間聽到孫芸芸正在向店員報電話號碼，由於號碼十分好記，他聽完就記住，而打給孫的目的是想請孫幫忙找工作，沒有惡意，傳簡訊也只是出於好玩，對造成孫的困擾感到後悔，以後一定不會再犯。

黃男︰出於好玩 不起訴

檢察官調查後認為，黃男雖確實經常致電騷擾孫芸芸，不過都有顯示電話，孫可選擇不接或設為拒接，此外黃也未因此造成孫無法接聽其他電話，其行為並不構成強制罪，因此將黃不起訴處分。