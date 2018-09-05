竹科億元男出軌想休妻 珍藏25年紅包救婚姻

2018-09-05

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕諷刺！25年前親友見證愛情所給的祝福紅包，竟成對付無情夫婿休妻的鐵證！

一份紅包一世情 打臉無情夫

一名在竹科大廠擔任主管的陳姓男子，25年前與妻子林女結婚，婚後陳留學英國，妻子也愛相隨，赴英照顧他的起居，希望讓夫婿能專心攻讀博士與工作，不料後來陳男功成名就，有了上億身價，卻為了小三而動念休妻，甚至為了不讓妻子分配財產，以當年婚姻沒有公開儀式為由提起「確認婚姻無效」之訴，不過林女因為感念親友，將當時祝賀她新婚的紅包袋全數保留迄今，並呈堂為證，法官據此確信當時有超過兩名以上之證人，判這名無情夫敗訴！

有2人以上證人 證明婚姻有效

據了解，陳男原本在竹科大廠當工程師，婚後飛往英國攻讀博士，妻子也毅然辭掉工作，飛往英國幫先生煮飯洗衣，照顧他的生活起居，後來陳學成返國擔任公司高階主管，手上股票累積上千張，市值逾億元，卻有了小三而嫌棄元配，且為了不讓林女離婚後分走財產，還以當年沒辦婚宴為由主張婚姻無效。

陳男指控，在2008年5月23日「民法」親屬編修正前，結婚應有公開儀式及兩人以上證人才算數，而他與林女是在1993年9月登記結婚，事實上並未舉行公開儀式，也沒有兩人以上證人，就連登記時的證人簽名都是妻子自己填寫，只有登記後幾天，岳母曾在家中請幾名女方親友吃飯，請求院方確認婚姻不存在。

林女反駁說，兩人登記結婚後，她曾親手製作喜糖分送鄰居、同事，母親也在家公開宴請親友，甚至當日赴宴賓客也有包紅包做為賀禮，重感情的她認為「一份紅包一世情」，還把紅包袋收起來珍藏至今，足以為證。

法官認為，陳男受有高等教育，智識頗高，當年跟林女一起到戶政事務所辦理登記，不可能不知道自己要結婚。此外，法官檢視林女當庭提出的15個紅包袋，發現上面均載有「新婚誌慶」、「永結同心」、「百年好合」等祝賀結婚之語，確認當天與宴賓客確實知道是要吃喜酒，可見到場見證者已逾兩人，兩人的婚姻符合民法修正前要件，具有效力。