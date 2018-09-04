檢舉達人尾隨網模 趁洗澡硬上 被「勸退」

2018-09-04

〔記者張文川／台北報導〕經常檢舉市區違規停車的42歲「檢舉達人」施力仁，尾隨台北市一名網拍女模「琳琳」（化名）返回租住處，趁琳琳洗澡時，將她壓倒在地欲性侵，琳琳臨危不亂，與施男聊天周旋2小時，以答應和他做朋友為由，說服施男離去，隨即報警；台北地院昨依侵入住宅強制性交未遂罪，判施男4年徒刑。

性侵未遂 施男判4年

判決指出，今年3月22日凌晨3時，琳琳出門買消夜返回租處途中，被施男尾隨進公寓，施男以雨傘撬開她住家鐵門進入，琳琳在浴室淋浴洗澡，施男突從後方用浴巾包住她頭，裹住嘴巴和眼睛，將她壓倒在地欲強行性侵。

琳琳極力保持冷靜，靈機一動說：「我是不是得罪過你，才來傷害報復我？你要什麼？」隨後與施閒聊拖延2小時，最後答應和施男當朋友，成功勸退施男。

待施男離去後，琳琳隨即報警，警方赴士林逮捕施男，查出他曾在中山區一家按摩院擔任泊車小弟，熟悉當地路線，犯案前是「檢舉達人」，經常檢舉市區違規停車。北檢複訊後聲押沒成功，抗告才准押。

北院審理後認定，施男認罪，犯罪過程中主動停手，符合「中止犯」的減刑要件，但審酌年輕力壯的施男只為滿足慾望，深夜隨機跟蹤落單女子，侵入住宅欲性侵，造成被害人無法磨滅的心理傷痛，危害治安，並考量琳琳拒絕和解，因此判刑，可上訴。

此案還查出案外案，今年5月刑事局鑑識中心根據施男DNA，比對出與10年前一件未破性侵案的嫌犯DNA一致，一舉偵破10年懸案，北檢另行偵辦中。