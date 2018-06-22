17歲少年睡28歲人妻 老爸連帶賠10萬

2018-06-22

戴綠帽人夫也是同事

〔記者王定傳／新北報導〕17歲徐姓少年戀上28歲彭姓女同事，明知對方已婚，人妻的丈夫還是同事，竟仍爬上彭女的床發生性行為，遭彭夫抓姦；新北地院認為，徐男、彭女侵害彭夫配偶權，判彭女賠償丈夫20萬元，而徐的老爸無法證明自己有盡監督之責，要跟兒子連帶賠償10萬元。

據查，徐男與彭女夫婦都是新北市一家義式餐廳的同事，徐早知彭女已婚，仍與她偷情，還用LINE互傳「寶貝」等情話；彭夫察覺怪異，但按兵不動，去年3月23日凌晨確認2人私會，且竟然是在他與妻子的同居處偷情，憤而報警捉姦在床。

老爸未盡督導之責

刑事部分，一審依通姦罪判彭女3月徒刑，可易科罰金9萬元，徐男則被少年法庭諭知應予訓誡，並予以假日生活輔導確定；彭夫另對妻子求償100萬元，並認為徐父疏於監督與管教兒子，要求他跟兒子連帶賠償50萬元。

彭女委屈說「自己被設局」，丈夫目的是要100萬元，她出庭時還稱：「我只是一個鄉下來的女子，每月薪水除了付房租，還要寄回家，所剩不多，這麼大的金額，不但無力負擔，丈夫也拿不到錢，對雙方都不圓滿」；徐男及父親則說金額過高，無力負擔。

法官認為，徐、彭2人侵害彭夫配偶權，都要賠償，因徐男未滿20歲，仍是未成年身分，依法，若不法侵害他人權利，法定代理人要負連帶責任，徐父因為無法證明自己已盡充分監督責任，須和兒子連帶賠償10萬元；可上訴。