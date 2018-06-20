差31歲父女戀 為1千萬殺乾女兒

2018-06-20

〔記者吳昇儒／新北報導〕46歲婦人何易珊4年前喪偶後，認大她31歲的老翁楊盛豐為「乾爹」，並帶著3個兒女與楊翁在新北市汐止租屋同居。楊翁邀何婦投資美國藥廠，聲稱分紅利潤高，她投入千萬積蓄，近來因開始沒收到分紅而起爭執。昨日上午，何婦女兒驚見媽媽陳屍床上，頸部有刀傷，楊翁則倒在床尾昏迷不醒，連忙報警。

老翁疑畏罪自殺昏迷不醒

警方趕抵現場，未發現打鬥痕跡，也沒有發現可疑凶器，懷疑77歲楊翁殺人後服藥輕生，目前昏迷指數3，情形不樂觀，警方不排除何婦遭下藥後，再被刺殺身亡。警方說，何婦右後頸部傷勢約2、3公分，明顯是被利刃穿刺，枕邊有大量血跡，可能傷到頸動脈致命。

何婦親友表示，楊翁沉溺賭博輸了上千萬，向何婦誆稱要拿2000萬到美國投資，只差1000萬，每個月可以獲利3％，願分何婦2.5％，剛開始何婦有拿到22.5萬，但把分紅的錢又投入，還向姊姊借百萬元投資，導致負債累累。

何婦大女兒說，她知道媽媽投資千萬元，近期聽到媽媽因拿不到紅利，與楊翁起爭執。她昨天凌晨1點還跟媽媽聊天，不料妹妹上午10點半「叫不醒」媽媽，她趕往發現媽媽右後頸部有刀傷，而楊翁趴在床上沒有意識。

警方調查，何婦早年從中國嫁到台灣，與丈夫育有兩女一男，大女兒已經21歲，二女兒及小兒子還在就學，何婦多年前與丈夫分居，丈夫尋求復合不成而於4年前上吊輕生。何婦後來透過親友介紹認識楊翁，2人聊得來，她便認對方為「乾爹」，帶著兒女與楊翁一起同居在新北市汐止區一處二樓公寓。

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