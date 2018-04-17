金孫迷路 「33歲嬤」衝到警局接

2018-04-17

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市3歲陳姓男童前天在龜山迷路，警方將他帶回派出所，不久，33歲劉婦衝到派出所領小孩，警方以為是男童母親，不料男童竟開心喊：「阿嬤！」讓員警傻眼。

警方說，陳姓男童15日下午獨自站在貿商新城附近路邊，淚眼汪汪哭喊：「我要找阿嬤！」龜山警分局大林派出所警員潘柏涵、劉俐妘、陳威儒將男童帶回安置。

男童說不清楚自己的名字、住處，還好他不怕生，員警們圍著他安撫，他反而覺得好玩，一會兒就破涕為笑，不時碰碰員警制服或在值班台旁跑來跑去。

員警查不出男童身分，於是在「龜山生活通」臉書社團PO出男童照，請網友協尋，沒多久，1名年輕女子衝到派出所領小孩，警方以為是男童的母親，不料卻聽到男童開心大叫：「阿嬤！」讓眾員警頓時傻眼。

來接男童的劉婦年僅33歲，看起來就像少婦，卻是男童的外祖母。員警好奇詢問：「小孩怎麼會叫妳阿嬤？」她才紅著臉說：「我12歲就生了今年21歲的長女，長女也在18歲生下第一胎（走失的男童）。」

原來劉婦育有3女1男，長女21歲、次女17歲、排行老三的長子15歲、么女5歲，劉婦說，大女兒生了兒子後，與她一樣都靠打零工賺錢，平日外出工作時，就把男童送到她住處，由她代為照顧，若母女都要打工，男童就交由她的二女兒、老三及么女一起照顧，「雖然辛苦，但生活還勉強過得去，而且一家人能團圓生活，就是幸福！」