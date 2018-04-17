生活苦 印假鈔 法官憐憫輕判

2018-04-17

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆吳姓婦人生活困苦，竟異想天開，自行用印表機印製千元及五百元假鈔，到市場購物換找真鈔，14天內得手9500元，其中販售甜甜圈的李姓攤商損失4000元最多；基隆地院審理後，認定吳婦經濟狀況不佳才犯案，且印製的鈔票數量15張不多，並非大規模印製假鈔牟利，昨以刑法情堪憫恕輕判2年6月。

只印15張 非印鈔牟利

檢警調查，53歲吳婦去年透過網路影片，學會用印表機印製假鈔，但她不會使用雙面列印功能，都是分別印出千元及五百元鈔正、反面，再土法煉鋼將兩面黏合起來，拿到住處附近超商、攤商購物，並藉此換找真鈔。

為防止被看出破綻，吳婦總趁商家客人較多、無暇細看時上門，交付偽鈔時，也會刻意與攤商聊天哈拉，等攤商回神摸出紙質不對，吳婦早已逃之夭夭。

去年10月20日上午10時許，吳婦又持千元偽鈔向胡姓攤商買床包，但偽鈔一事早在附近商家傳開，已有戒心的胡男一摸到鈔票就發現紙質不對，立刻高喊：「抓到了！」附近員警聽聞馬上趕抵逮人，並在吳婦家中起出犯案用的模造紙與多功能印表機等證物。

警方清查發現，吳婦去年10月6日開始犯案，至被逮總共騙了8家攤商，不法所得9500元，其中販售甜甜圈的李姓攤商損失4000元最多。吳婦坦承犯行，供稱家中經濟狀況不好，才鋌而走險。

法官認為，吳婦持偽鈔消費屬實，已觸犯偽造幣券罪，依法須處5年以上徒刑，但考量她因經濟困難才會犯案，且犯罪手法粗糙，並非大量印製牟利，犯後也已跟被害人和解，依刑法第59條規定得減輕其刑，予以輕判。