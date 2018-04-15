淫蕩小隻馬 無套賣淫／泰女染愛滋 桃、中、南都淪陷

2018-04-15

日接客近10人

〔記者王捷／台南報導〕花名patty的泰籍女子，上月到台東賣淫被驗出愛滋（HIV）確診，讓愛好此道的「老司機」（嫖妓常客）人人自危，不到1個月，又驚傳很可能已罹愛滋的泰女艾莉絲（化名）在台賣淫，每天接客近10人，服務地區包括桃園、台中、台南等，駭人的是，她和其他泰女大多提供「無套」服務，讓人心驚。

遇假刑警打劫

艾莉絲是在台南某飯店與謝姓男客性交易，結束後遭假冒刑警的王姓男子洗劫手機，王嫌還搶劫謝男的金項鍊，謝起身反抗，飯店保全發現報警，艾莉絲也因而「受連累」遭警方查獲賣淫。

衛生局指出，艾莉絲經初步檢驗呈陽性反應，全案已送由疾管署進行再確認，本月18日報告會出爐，謝姓男客則會追蹤6個月；如若疾管署確認艾莉絲罹患愛滋，將深入追查應召業者、男客性行為人際關係等問題。

警方調查，艾莉絲經人安排，拿觀光簽證來台賣淫，一次性交易價格2800元，她供稱先在桃園、台中賣淫，之後才被安排到台南；但被問到如何拆帳、來台幾天、應召站情況等，則用英語回覆警方說「這是秘密」。

業界人士透露，艾莉絲所屬應召站的生意不差，這些泰籍小姐平均日接客8、9人，大多提供「無套」服務，且該應召站還在繼續營業。

應召站還在營業

日日春協會秘書蕭怡婷說，這就是沒有性交易專區衍生的問題，泰女違法打工、應召業違法安排性交易，在雙重違法下的泰女成了雙重弱勢，政府應思考，既然無法消滅色情業，至少要有效率的管制，也提供保障客人、從業女子的友善環境。