白嫖偷拍「E奶舒淇」 淫男勒索不成 收押

2018-04-11

稱報警就PO上網、報復家人

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市男子王俊森透過網路SKOUT交友軟體，以5萬元高價誘騙貌似藝人「舒淇」的E奶妹援交，白嫖還偷拍性愛影片，勒贖1萬元，威脅若報警就散播影片、報復家人，E奶妹3天後以付款為由約出王男，警方埋伏尾隨逮人，查扣平板電腦中有多部性愛影片，研判以此手法得手多次，全案擴大偵辦中。

平板存多部性愛片 疑為慣犯

警方調查，王俊森（33歲）外型陽光、五官深邃，目前待業中，今年3月16日透過網路SKOUT交友軟體，以5萬元高價誘騙一名貌似藝人「舒淇」的E奶妹（25歲）援交，雙方於深夜10時30分相約三民區一家飯店開房間。

警方表示，王男趁E奶妹到浴室洗澡，偷走她放在皮包內的證件及1千多元，還將平板電腦裝設在房間角落，偷拍兩人性愛光碟，王男事後表示沒錢，還以平板播放兩人性愛影片，當著E奶妹面前，將影片上傳雲端硬碟。

警方指出，王男白嫖不認帳，反勒贖E奶妹1萬元，以換取刪除影片，恐嚇「知道妳的名字與居住地」，「不付錢，會將影片PO網公開」，還嗆聲報警會向她與她的家人報復，讓父母及男友蒙羞，造成E奶妹身心受創。

E奶妹3天後以交付贖款為由，與王男於光華路超商碰面，E奶妹哀求沒錢，王男降低贖款為5千元，還囂張亮出身分證，威脅E奶妹不得報警，嗆聲「妳知道我的身分，若警察找上門，就是妳報警」。

約付贖金處 警守株待兔逮人

E奶妹隔天依照王男指示，將5千元藏放超商內盒子，警方於店外守株待兔，待王男取款後，尾隨至新興區飯店，將王男拘提到案，查扣一台平板電腦等。

警方表示，王男否認偷拍等犯行，辯稱白嫖沒錢付，雙方起口角，沒偷拍性愛影片，只是為了保護自己，才騙E奶妹有偷拍。但警方檢視王男的平板電腦，發現有多部性愛影片，懷疑有其他被害人，警訊後依恐嚇取財、恐嚇危害安全、妨害秘密及竊盜等罪嫌送辦，並被法院裁定收押。