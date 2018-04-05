性愛光碟上傳YouTube 要她身敗名裂 醋男判6月

2018-04-05

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕林姓男子僅因不滿陳姓女友還有其他情人，竟偷錄兩人性愛過程，不僅交給陳女前夫，還上傳「YouTube」，更私訊給陳女多名友人，就是要讓她身敗名裂，新竹地院依散布竊錄非公開活動罪與恐嚇危害安全罪，將林男判刑6月。

不滿她還有其他情人

判決書指出，林男與陳女原為男女朋友關係，去年7月在林男房間內，以微型攝影機竊錄兩人愛撫及性行為過程，分段成5部影片，存於隨身碟後交給陳女前夫李男，又將5部竊錄影片上傳至YouTube網站，標題訂名為「人妻偷情外遇」，並透過臉書通訊軟體，將YouTube網站上的竊錄影片以私訊方式傳送給認識陳女的多名友人，供不特定多數人上網點閱觀覽，以此方式散布。

去年8月，林男以簡訊傳送竊錄影片截圖給陳女後，陳女馬上打手機質問他，知悉林男已竊錄兩人性愛過程，遂要求其將影片交出。

林男竟基於恐嚇危害安全犯意，恫稱：「…只要大家相安無事，不再受到妳的欺瞞，受到妳的傷害，一年以後我會把它刪掉…」等語，意指陳女倘若不願配合他的要求，則林男已持有的影片仍將長期保存而隨時可能對外散布，以此加害陳女自由、名譽，讓陳女心生畏懼。

法官認為，林男僅因不滿陳女尚有其他情人，即竊錄兩人性愛過程，並使用目前大眾常用之YouTube網站散布於眾，非但侵害個人隱私，亦破壞社會善良風俗，又利用竊錄影片恫嚇被害人，且陳女到庭表示不願意原諒林男，顯然林男惡行已對陳女產生嚴重心理創傷，最後新竹地院依散布竊錄非公開活動罪與恐嚇危害安全罪判刑6月，得易科罰金。