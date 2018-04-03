她誤信有管道 想當老師反失百萬

2018-04-03

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕張姓女子聽信彭姓男子佯稱，有管道可通過正式教師甄試，竟落入連環套謊言中，前後匯款多次，共被騙142萬5千元，事後彭男逃逸無蹤被通緝，新竹地院民事庭判彭男應如數賠償張女。

男吹牛可助通過教師甄試

張女指控，彭男佯稱有管道可推薦她通過正式教師甄試、取得正式教師資格，2016年2月佯稱先匯款30萬元，即可取得正式教職。張女匯款當天，彭男又詐稱：「為了讓有力人士更能感受妳的誠意，建議再加倍」，張女深信不疑又匯30萬元，當天晚上彭男又騙稱「妳都已經投入倍數了，就再拚了吧！」張女聽信後又匯20萬元。

2天後，彭男約張女在苗栗縣竹南火車站附近餐廳見面，詐稱因為某國小公款遭挪用200萬元，他被牽涉其中，想以歸墊公款方式解決，以換取緩起訴或不起訴處分，請張女協助提供資金歸墊，張女誤信，再匯60萬元到彭男帳戶。

騙走142萬逃逸 發佈通緝

事後彭男又以給雙親孝親費過年等理由，向張女借貸2 萬5千元，張女也如數照匯，前後共匯款142萬5千元。

事後張女發現當不成正式教師，才知道自己被騙，向檢警提告，檢方依詐欺罪嫌起訴彭男後，彭男即逃逸無蹤，被新竹地院發佈通緝，民事庭則判彭男應如數賠償張女142萬5千元。

培育合格教師 時間約5年

新竹市政府教育處表示，目前培育一名合格教師至少需要5年時間，包含通過實習及錄取率僅5成的教師檢定。若能順利通過檢定，下一個關卡則是最困難的「教師甄試」。

教師甄試錄取率不到5%

教師甄試大致包含筆試、面試、資料審查、試教等，以高中為例，教師甄試又分為全國聯招或由各高中獨立招考，每年錄取率不同，近年來都不到5%，因此要成為「正式」教師的門檻相當高。