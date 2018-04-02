持刀砍前女友 警噴辣椒水制伏

2018-04-02

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣30歲彭姓男子與44歲林姓女子「姊弟戀」後分手，前天傍晚，彭男在林女住處發生口角，對前女友拳打腳踢，後來又跑到林女上班場所糾纏，甚至出言恐嚇「妳沒交代清楚就分手，我就要讓妳死，不然我寧願被關！」後來彭男持刀欲追砍林女，警方趕抵用辣椒水將彭男壓制，他因痛苦難耐，不斷哭泣跪地磕頭求饒，要求給水清洗眼睛。

警方調查，這對姊弟戀已交往近5年，因男方有暴力傾向，最近分手，彭男前天下午在林女住處發生口角，對林女拳打腳踢，致林女頸部紅腫、手腳等多處瘀挫傷。

前天傍晚，彭男又跑到林女上班的腳底按摩店，盼能復合，但彭男卻出言恐嚇，林女拿手機報警，被彭男搶下手機砸毀，甚至還從隨身背包拿出預藏的8公分長水果刀，企圖追殺她，嚇得林女當場高喊「救命啊！」逃出店外，店家早已報警。

當時，彭男見有警車經過，又恐嚇前女友說「如果警察朝我來，就先殺妳！」等語，隨後苗栗警方趕抵現場，喝斥彭男將刀放下，惟彭男不聽勸告，警方立即使用辣椒水控制，再以警棍壓制彭男。

跪地磕頭求饒 狠勁全失

彭男因眼睛被警方辣椒水噴到，痛苦難耐，不斷哭泣跪地磕頭求饒，還向警方說「我錯了」，直喊「給我水清洗眼睛」，模樣狼狽，與他持刀追殺女友的凶狠模樣判若2人。警方先讓他清洗後，再押回派出所偵辦，苗栗警分局也替林女向法院聲請核發緊急保護令。