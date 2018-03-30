林依晨前男友性侵混血少女4次 重判7年半

2018-03-30

〔記者楊國文／台北報導〕藝人林依晨前男友鄭家堯被控多次性侵13歲混血少女，還以慶生為由，載少女遊宜蘭礁溪發生性行為，一審法院認定鄭僅涉「礁溪事件」的2罪，判刑2年8月，高等法院昨認定鄭男犯下4件性侵案，加重判刑7年6月，可上訴。

少女父斥鄭家堯 未道歉無悔意

被害少女的英國籍父親昨出庭聆判，庭後指「我的母國，性侵一次就判10年了」，對這次高院加重改判，表示「還可以接受」；他怒斥，鄭男對女兒做了很可惡的事，至今未道歉，毫無悔意，「讓他在外行動自如，對女子是重大威脅」。鄭男透過律師表示，提告的一方有挾怨報復動機，將提出上訴。

鄭透過律師喊冤：會上訴

現年49歲的鄭家堯，2013年因單車運動結識少女父親，2014年2月被控趁著教少女功課、獨處時，多次猥褻性侵少女，並於同年8月開車載少女至礁溪遊玩，2人在下榻飯店性交及車上口交。鄭辯稱，只與少女出遊，沒有親密關係，少女父親曾向他借17萬5000元，不滿被催債，少女幫父親出氣指控他。

檢方勘驗鄭男生殖器特徵，與少女描述相符，依此起訴；士林地院認為「礁溪事件」屬實，判鄭2年8月徒刑。高院則認定，鄭也在少女住處和鄭的家裡與少女性交，少女事後曾向閨密泣訴遭性侵，鄭共犯下4件性侵案。