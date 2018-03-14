長官指示別拖吊友車 警照辦 判刑撤職

2018-03-14

幫朋友省1600元拖吊費

〔記者吳政峰、葉永騫／綜合報導〕聽命行事，害到自己！屏東縣交通隊警員張許文雄，拖吊到交通隊分隊長孫明旭友人的車子，孫明旭竟指示張許員將車子移出拖吊場，600元違規罰單沒開，也沒收取1000元的車輛移置費，2人為幫朋友省拖吊費，結果都被依「貪污治罪條例」判1年6個月，褫奪公權2年，緩刑3年定讞，全被解職，退休的張許文雄還要被追繳3、400萬元的退休金。

警被追繳400萬退休金

警員劉建興2014年6月13日下午駕自小客車，違停在屏東市中山路黃昏市場對面路邊機車停車格上，擔任該路段違規拖吊勤務的交通隊警員張許文雄發現，拍照存證後由拖吊車拖到「屏東縣交通違規車輛移置保管場」保管，張許文雄還填製「屏東縣政府警察局妨害交通車輛拖吊保管通知單」的公文書給值班警員收執，執班警員並登記在「違規車輛登記表」上。

劉建興發現車子遭拖吊後，立即打電話拜託分隊長孫明旭處理，孫明旭顧及與劉建興的同事情誼，竟打手機給張許文雄，請他將劉建興的自小客車拖到交通警察隊後方員工停車場，張許員即指示拖吊約僱人員，把違規車拖至員工停車場，並隱匿已開具的拖吊單，圖利劉建興車輛移置費1000元、違規停車罰鍰600元。

此事後來因民眾檢舉而曝光，張許員被警局記過1次，並轉調派出所服務，隨即於隔年退休，2017年判刑確定後，全案移由公懲會審理。

張許員出庭時，承認自己聽從上級指示而誤蹈法網，但強調與劉員素昧平生，絕無收受不法利益，且事後被褫奪公權及記過，退休金已受到影響，家中還有重度殘障母親要照顧，求公懲會別再進行二次處分；但公懲會審理認為，張許員違法圖利他人，自有懲戒必要，不因已被褫奪公權而有所影響，因此另判撤職並停止任用1年，原記過處分無效。

至於教唆的孫明旭，一審被判刑2年，上訴高雄高分院後改判1年半，並褫奪公權2年、緩刑3年，他沒有上訴全案定讞。

屏東縣警局表示，2人為了朋友省拖吊費用1600元，結果被依貪污罪判處徒刑，不但失去了工作，退休的張許文雄還要被追繳退休金，孫明旭則被解職，得不償失。