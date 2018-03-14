尋愛女 潘父來台住她投宿旅館找蛛絲馬跡

2018-03-14

〔記者王冠仁／台北報導〕香港男子陳同佳上月13日與女友潘曉穎來台旅遊，下榻北捷中山站出口的「紫園旅店」，卻在旅店殺害潘女，屍體裝進行李箱，運至捷運竹圍站附近棄屍，潘父遲遲聯繫不上女兒，除向香港警方報案，本月11日也親自來台尋女，甚至還住進同一間旅館，希望能找到一些蛛絲馬跡，愛女心切可見一斑。

潘父的台灣友人昨晚獲知潘女身亡消息，立刻動身前往旅館找潘父，該友人指出，潘父從事汽車零件進出口貿易，家庭氣氛溫馨，潘女更是相當乖巧，數月前潘女與陳男相識、交往，潘父雖稱不上喜歡陳男，但礙於女兒喜歡，並未阻擋兩人交往，也同意女兒與陳男於上月13日一起來台旅遊。

潘父的友人說，潘女來台期間都有打電話向父親報平安，但2月17日後卻音訊全無，潘父等無愛女消息，只好向香港警方報案，但警方認為沒有實證，且潘女人又在境外，因而遲未動作，此時潘父轉問陳男，陳則聲稱兩人在台灣吵架後各自負氣離去，心急如焚的潘父無計可施，遂於本月11日來台，住進紫園旅店尋找線索。

來台後，潘父向台灣警方、移民署求助，警方調閱紫園旅店監視器畫面，發現陳曾帶著大型行李箱外出，且移民署只有陳的出境紀錄，研判潘女可能在台遇不測，立即通報香港警方。

潘父的友人說，潘父這幾天除了四處奔走，也不停到廟宇求神問卜，只希望女兒平安。昨晚潘父傳了女兒遭殺害的新聞連結給他，他嚇得立刻來找潘父，對此備感遺憾。

警方說，樓高5層的紫園旅店坐落在中山商圈精華地段，一旁就是捷運中山站出口，店內有多達29間房間且房價親民，不少外國背包客都會來此入住；旅館人員則低調不願回應。