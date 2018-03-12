女主管與部屬上摩鐵 「聽簡報」抓姦告不成

2018-03-12

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕去摩鐵開房間的理由，又多了一項，那就是跟女主管報告工作進度！

部屬妻找到毛髮 不算直接證據

陳姓男子在張姓女主管剛回國時，2人就迫不及待直奔摩鐵，沒想到早就被老婆掌握行蹤，在摩鐵外守株待「猴」並衝進房取得沾有毛髮的床單，然而張女聲稱因有時差想睡，才將原本要在咖啡廳聽陳男工作簡報的地點，臨時改在摩鐵，讓原本以為抓到女皇歸國立馬宣丈夫侍寢的陳妻徒呼負負，新竹檢方更以無直接證據證明2人發生關係，將2人不起訴處分。

女主管︰有時差想睡 去摩鐵

陳妻指控，未婚的張女為先生的老闆，明知先生已婚，卻在去年9月將先生帶往薇閣汽車旅館床戰，她報警抓姦，當場在房內扣得有毛髮的床單，怒告2人涉妨害家庭罪。

陳男、張女向檢警坦承在薇閣汽車旅館開房間共處一室，然均堅決否認床戰。陳男辯稱當天去新竹開會，開完會要跟張女回報，張女說她剛從國外回來有時差、想睡覺，他想說沒關係，就載她去汽車旅館，進去後她先睡覺，他在旁邊滑手機，張女睡約1小時起來，他才開始報告公司的事，另外也聊家中的事。

張女則辯稱當天陳男在客戶端有2個會議，開完會後本來要去咖啡廳報告，但她從歐洲回來有時差，跟陳男說想睡覺，所以陳男就載她去汽車旅館，她先睡一覺起來，陳男才跟她報告。

檢方認為，陳妻雖提供錄影畫面，指2人共乘自小客車開出薇閣，證明2人入住摩鐵，然畫面並無攝影日期、時間，且未攝得車內人影像，無法證明該車內坐有何人及該影像於何時攝錄，且單以該車駛出薇閣，無法證明車內人在摩鐵做什麼事。

至於現場所扣得床單被陳妻指稱附有若干毛髮，並聲請與被告2人DNA進行檢驗比對，檢方認為縱然床單確有2人毛髮，最多只能證明被告中1人或2人曾使用該床鋪、床單，或甚至2人間有親密身體接觸例如愛撫，依舊無法據此認定2人確有性器官接合的性交行為。因此2人行為縱有踰越社會道德禮儀規範之嫌，然依事證尚不足以直接認定有嘿咻，全案不起訴。