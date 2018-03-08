遭勒頸員警籲分局 公布密錄器畫面

2018-03-08

〔記者楊金城／台南報導〕台南麻豆警分局楊姓警員處理車禍案，自爆遭掐頸、圍毆，還扯出麻豆農會總幹事關說、總幹事丈夫率眾群毆疑雲。楊員昨說「動我的不只一個，希望分局公布所有密錄器畫面」，至於關說部分，因看到總幹事進入分局有談到滋事原因，「我覺得這就是關說」。

分局再澄清「無人關說」

楊員說，以為3月4日下午所有滋事者都會帶回分局偵訊，但是只移送一名孫姓現行犯。楊員昨返所上班，表示不知道發文內容被複製貼到爆料公社上，不過網友提及「農會總幹事老公率眾圍毆」並非其本意，跟當時狀況不同。

對此分局昨再次澄清「無人關說」，強調農會總幹事只待在分局7分鐘，只是要載案件證人離開，而密錄器中毆警者真的只有一人，其他人就只是勸架，推開雙方，其中有人情緒失控，出言辱罵楊員。

麻豆分局長楊青垂說，昨天分局督察組、偵查隊也為楊員製作筆錄，再檢視當天衝突的密錄器畫面，誰有嫌疑被指認動手就會函送偵辦，並釐清分局偵辦妨害公務過程有無瑕疵。

偵查隊長張俊雄說，分局絕對力挺同仁，不容公權力遭到挑戰。目前麻豆分局調查，4日下午先將動手掐警的孫嫌以妨害公務、傷害和毀損等罪嫌，依現行犯逮捕，前天再傳訊何姓男子等4人到案說明，將把其中3名辱警疑犯函送法辦。

楊員希望分局公開密錄器畫面。分局說，基於偵查不公開，無法公布全程影像，但相關案卷、影音證據都會移送給南檢偵辦。