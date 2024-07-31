陳崇岳接新北消防局長 首重基層救災安全、強化各級指揮官訓練

新北市政府核定，明日（8/1）由陳崇岳接任新北市消防局長。（記者吳仁捷翻攝）

2024/07/31 20:36

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市政府核定明日起由陳崇岳接任新北市消防局長，陳崇岳表示，他上任後首重第一線基層弟兄救災安全、強化緊急應變指揮學院（ERCA）各級指揮官訓練及湊齊新北消防最後一塊拼圖，爭取設置比擬全球最先進化災訓練基地等三大核心工作。

62歲的陳崇岳中央警官學校50期畢業，曾在921中台北東興大樓，指揮救出受困六天的孫家兄弟，也是台灣救災經驗最豐富的火場指揮官，進入火場次數至今仍無人能打破其出勤紀錄；2008年由時任消防局長黃德清，延聘到台北縣，擔任消防局主秘後，奠基新北消防實兵演練能量，更協助新北市團隊連續十度獲得行政院年度災害防救訪評總成績與實兵演練雙項優等殊榮，均為六都第一，大幅提升台北縣、乃至升格後的新北市消防戰技、消防指揮官戰術等能量。

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新北消防內部獲悉後，士氣為之一振，基層、幹部們預期，陳崇岳接任新北市消防局長，除代表消防搶救為首的局級指揮官再度主政，也代表簡化業務、會議，回歸消防救災為主的消防重點工作。

陳崇岳擔任新北市消防局副局長期間，以消防外交受邀出訪歐美等國，就新北市緊急應變指揮學院（ERCA）建置、擴增及訓練計畫，將這項亞洲首創的VR虛擬實境的指揮官訓練系統，分享給與會各國，更邀請各國在到台灣參加國際VR訓練營，象徵台灣消防VR訓練與國際接軌，台灣防災外交屢創新頁。

陳崇岳表示，他到新北市近16年，感謝歷任縣市長支持、局長帶領，他上任首重第一線救災同仁的安全，落實安全官等制度。

第二項重點是，他將提升消防局全國首創的緊急應變指揮學院（ERCA）訓練能量與更新，強化各級指揮官指揮火場調度。

第三項則是，他希望拚齊新北消防最後一塊拼圖—爭取在鶯歌陶博館旁7公頃土地，結合環境部化學署，中央及地方共籌近20億元預算，設置比擬歐美、日本等最先進技術、量能的化災訓練中心，讓新北市消防員能獲得最完整化災訓練，未來也能支援各縣市重大化災搶救。

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