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尖石15歲女高中生溯溪溺水不治 教練、助教涉過失致死送辦

溺水的黃姓女高中生今晚送醫搶救仍告不治，溯溪教練和助教將被依業務過失致死罪嫌法辦。（竹縣府消防局提供）

溺水的黃姓女高中生今晚送醫搶救仍告不治，溯溪教練和助教將被依業務過失致死罪嫌法辦。（竹縣府消防局提供）

2024/07/31 21:04

首次上稿 20:43
更新時間 21:04

〔記者黃美珠／新竹報導〕新北市15歲黃姓女高中生今天下午在新竹縣尖石鄉小錦屏部落溯溪發生溺水意外，經撈起時已無氣息，送醫搶救後，今晚8點15分正式宣告不治，橫山警分局將傳喚現場帶領溯溪的許姓教練、張姓助教到案說明，訊後將依業務過失致死罪嫌把2人移送法辦。

警方調查發現，這個由中華民國領導智能教育發展協會所主辦的「2024領導智能歡樂夏令營」，在今年7月總共舉辦5個梯隊，每梯隊為期5天，專門招收來自全國各地的國中小學生們報名參加，每人收費1萬2000元。

今天是第5梯隊活動第3天，下午排定沿著錦屏野溪，從小錦屏朝野溪溫泉上溯，死者黃姓女高中生就是這梯隊的隊員之一。

警方說，近期天候不穩，山區常有雷陣雨出現，今天下午也有，各地溪水因此暴漲，但夏令營卻如常舉辦溯溪。

事發前，這個梯隊15名學員身穿救生衣，隨現場許姓教練、張姓助教在尖石美人湯附近的錦屏野溪，聽從2人指導逐一下水溯溪。

由於當時溪水已經有暴漲跡象，而當黃姓女高中生下水時，疑似不慎而被急流漩渦捲入溪底石縫，儘管教練和助教雖立刻潛入水中救人，但無奈撈起黃女時她已失去生命跡象。

新竹縣政府消防局第2大隊出動多名救護人員到場救護，全力搶救且將黃女後送就醫，院方搶救到今晚8點15分、黃女家屬抵達後遺憾宣告不治。

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