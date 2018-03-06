警出勤遭勒頸亂鬥 怨長官不挺想跳河

2018-03-06

要拿行車紀錄器爆衝突

〔記者王涵平／台南報導〕台南市麻豆警分局25歲楊姓員警前天處理交通事故時為還原現場，要取孫姓駕駛車內的行車紀錄器，因此與孫男發生衝突，楊員被孫男扯住衣領後倒地致脖子、背部挫傷；楊員昨在臉書貼文，指處理交通事故遭圍毆，並控麻豆農會總幹事關說、總幹事老公罵他垃圾，還暗指長官事後也不挺他，感嘆整件事「讓認真執勤員警想跳八掌溪、讓警察尊嚴被狠狠踐踏」，貼文引起熱議。

控遭圍毆、還有人關說

楊員貼文指出：「向自小客車駕駛及車主詢問有無行車紀錄器並告知駕駛前去找我同仁進行酒測，居然說我質疑他有喝酒?!對方手一推、腳一踹，全部的人都衝上來了，駕駛勒住我的脖子，其他人在一旁助陣跟輪流攻擊，扯爆我的警察制服，其間還被推倒在地！」

他指控，「甚至還有農會總幹事老公就指著我的鼻子罵我垃圾????!」他感嘆，讓認真執勤員警想跳八掌溪、讓警察尊嚴被狠狠踐踏。他說，「後續偵查隊做完嫌疑人筆錄後，我聽到一句最不可思議的話…不打不相識嘛。」還說「事後看到上級主管們很開心地想說案件結束了，說會幫我討回公道？公道在哪？我淚腺很發達，撐著到家裡，衛生紙已經不曉得哭掉幾包去了…」。

麻豆警分局表示，楊員前天下午4時許與同事處理自小客車與機車事故，楊員為還原現場，上車要取自小客的行車紀錄器，駕駛孫男認為行車紀錄器畫面應該先自己檢視後再提供，兩人發生口角衝突，肢體拉扯後，孫男扯住楊員衣領，楊員倒地導致脖子、背部挫傷，眼鏡也遭破壞。

秘錄器只拍到1人與警拉扯

據了解，孫男參加事故現場旁一場慶生會後離去，也有麻豆區農會員工參加，事發時參加聚會的人見狀上前勸架，因人越聚越多，員警請求支援，警方調派8名員警到場，隔開雙方，並帶離受傷的楊員，將施暴的孫男逮捕回分局偵辦。

總幹事之夫 勸架沒動手

不過警方調閱楊員的秘錄器，發現沒錄到楊員指控的內容，另調同行另名警員秘錄器，顯示拉扯的只有楊員與孫男，農會總幹事的先生何鑫毅在場勸離雙方，將傳訊說明。

麻豆分局：絕對會挺同仁

麻豆分局副分局長顏水波強調，絕對力挺同仁，執法尊嚴不容許挑戰。涉嫌毆打員警的孫男酒測值零，但毆警已依現行犯逮捕，並以妨害公務及傷害罪嫌移送地檢署偵辦。麻豆警分局長楊青垂也澄清絕無關說。麻豆偵查隊副隊長林芳正表示，當天楊員離開分局時僅打招呼再見，偵查隊從未說過不打不相識等話。

麻豆區農會總幹事孫慈敏獲悉後表示，因農會員工至分局作證，前往分局關心並載員工回農會，絕無關說；先生在現場只是勸架，不清楚為何會被說成辱罵警察。楊員事後則拒接電話。