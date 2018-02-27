騙小三出遊毆打性侵 外遇男逼立誓要聽話

2018-02-27

二審判刑5年4個月

〔記者王俊忠／台南報導〕這麼惡劣的「外遇男」！

已婚的吳姓男子哄騙小三稱「要帶她到中國談投資事宜」，在苗栗騙出小三後又藉口無法成行，要小三開車一起南下旅遊，2人住進台南的摩鐵後，吳男質疑小三有新歡、刻意疏遠他，對小三拳打腳踢、性侵得逞，還要小三寫下今生只聽他的話，否則天打雷劈、不得好死的疏文。二審依強制性侵等罪判吳男5年4個月徒刑。

判決書指出，吳男婚後與女子小芳（化名）交往同居、分分合合，吳男為求女友相偕外出、騙說要與她一起到中國地區投資，相約105年1月8日上午在苗栗1處公園碰面出發，2人見面後，吳男再騙說自己與女友的機票、護照都失竊無法成行，改要求女友開車南下散心。

1月9日晚間11點多，2人投宿台南地區1家汽車旅館，入住後，吳男向小芳表達不滿其另結新歡、刻意冷淡他，先用拖鞋打女友臉部，接著要女友脫光衣物跪著接受他質問，過程只要不滿意就對女方拳打腳踢，致女方身上有腦震盪等多處傷勢。

吳男還強要小芳寫下：「信女小芳今在土地公前立下重誓，今生今世只聽吳男一人的話，絕不三心二意，願與吳男同甘共苦，如有違背誓言，將不得好死，天打雷劈、橫死街頭。」等驚悚內容的疏文與委託吳男把林姓男子幹掉的委託書。

後來，吳男再要求小芳為他「口交」服務及性侵得逞，小芳控訴說︰「男友恫嚇要修理她這種女人，要她再陪3天，期間要好好服侍他，不然不會放過她。」小芳利用與男友到台南市區百貨公司機會，伺機逃脫向警方報案查辦惡劣男友。