分發半年 女柯南屢建功 美女釣魚 搗破校園毒網

2018-02-24

〔記者楊政郡、陳慰慈、王駿杰、邱俊福／綜合報導〕行政院「安居緝毒專案」成果豐碩，絕非一朝一夕之功，而是在眾多第一線辦案人員辛苦佈線和偵辦下，眾志成城展現的成績；不過獲得表揚的人員都是專案行動中不可或缺的建功者，獲得肯定可說實至名歸。

才分發不到半年的台中地檢署女檢察官黃鈺雯，初生之犢不畏虎，短短半年已有「女柯南」之譽，她參與緝毒指揮作業連續破獲大麻、K他命工廠及毒品分裝廠等；另名有「美女」綽號的中檢女檢察官謝珮汝，則以「姜太公釣魚」專案，屢破虛擬空間遊戲網站的毒窟及校園肅毒。謝珮汝說，看到年輕人販毒，還有學子因新鮮感而誤觸法網，犧牲美好的前程，甚為感慨，希望未來能繼續在校園、網域播下反毒種子，讓毒品從最基層根絕。

調查官鍾育龍 查案廢寢忘食

中央大學電子研究所畢業的調查官鍾育龍，去年2月分發到調查局新北市調查處服務，為查案廢寢忘食；基隆海關2月初查到1公噸K他命原料，鍾員佯裝送貨員送貨給貨主，貨主察覺被監控落跑，仍遭鍾員等調查官奮勇逮捕。

刑警謝志華 抄槍毒一把罩

新竹市警二分局偵查隊小隊長謝志華則率隊偵破大型販毒集團，起獲1、2級毒品與2把金牛座915改造手槍；綽號華哥的謝志華臉上總帶笑容，但辦案強勢，令人佩服。

警官陳培德 打詐抄毒不手軟

刑事局三大隊一隊隊長陳培德執行安居緝毒專案，分別在新北市與台南市破獲新興毒品咖啡包分裝場，他過去也曾參與打詐專案，掃蕩詐騙集團的表現一樣傑出。

除上述外，還有檢察官王碩志、吳正中、楊朝森、顏郁山、蕭擁溱、林婉儀，警方小隊長洪晨鐘、林健文、分隊長黃唯、偵查員吳鈞隆、偵查佐羅家明、楊智群、陳煒賢、吳元彰、蘇良弼、莊忠平、專員陳彥錦、憲兵上尉鄒國裕、調查官詹孟霖、關務署課員劉建伯、股長何銘峰、海巡署小隊長謝坤璋等人，均因緝毒有功，深獲肯定。