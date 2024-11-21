偽遺囑詐1.4億資產 書記官游立綸、律師蔡鴻燊等44人起訴

新北地院書記官游立綸（前中）。（資料照）

2024/11/21 10:20

〔記者陳彩玲／台北報導〕全絨不動產公司實際負責人蔡尚岳，被查出勾結律師蔡鴻燊、新北地院書記官游立綸、員警駱勁達等人，透過偽造代筆遺囑，盜領動產與不動產，蔡男因他案入獄後，男子王煜堤與新北市永和區永樂里國民黨籍里長許政鎧另起爐灶，前後詐得7筆獨居老人遺產，共1.4億餘元。台北地檢署今依涉偽造文書、加重詐欺等罪，起訴蔡男等44人，並對蔡尚岳、蔡鴻燊求處重刑。

全案源於，一名長居美國的施姓被害人，2018年其母親身亡，施男2022年間返台辦理死亡登記後，隨即返回美國，後因新冠肺炎疫情爆發導致返台困難，未辦理遺產繼承登記，沒想到遺產被蔡男偽造遺囑領取，憤而提告，詐團行騙手法才曝光。

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檢警調從施男案件溯源懷疑，背後藏有詐騙集團，且涉案人身分多重，包括不動產公司負責人與其手下、里長、議員辦公室主任、律師、員警甚至書記官，其中幕後主使者蔡尚岳得知許多無親屬死者的遺產未被領取，勾結蔡鴻燊等人，一同偽造假遺囑，盜領多筆動產與不動產。

專案小組查出，詐團分工極為細膩，先從地政局下載未辦理繼承土地或建物列管名冊，取得被繼承人相關資訊，塞錢給戶政人員與警察，請他們查詢個資，再由公司業務前往勘查建物；其中涉案員警駱勁達，找上曾任警職的朋友、因被指拍攝AV情色片引起爭議後離職考上書記官的游立綸幫忙，涉利用業務填寫「戶役政等資訊查詢表」調取個資，每筆收賄6萬6000元。

檢警調查出，詐團若發現無子嗣或繼承人長住國外，便偽造租賃契約，請不知情鎖匠開門，找尋被繼承人筆跡及相關戶籍、土地權狀等資料，以利偽造代筆遺囑，隨後編排劇本，由集團成員、里長等充作「代筆遺囑」見證人、受遺贈人及代筆人等角色，佯稱被繼承人生前身體虛弱，無法親自撰寫遺囑。

接著由律師蔡鴻燊出面於代筆遺囑附件蓋印民間公證人鋼印及簽名式，持之向稅務、戶政、地政、金融機構申請移轉過戶不動產及動產至假繼承人名下，順利過戶後，蔡尚岳即拍板變價，再朋分不法所得。

台北地檢署檢肅黑金專組檢察官鄭少珏，前後指揮調查局台北市調處、刑事局、台北市警局等單位發動兩波搜索，傳訊近百名證人、被告，於今日偵查終結。

新北市永和區永樂里國民黨籍里長許政鎧。（資料照）

律師蔡鴻燊。（資料照）

台北市警中山分局建國派出所員警駱勁達。（資料照）

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