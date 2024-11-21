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    首頁　>　社會

    真的出事了！初四闖超商 25歲移工猥褻女店員判刑

    沙姓印尼移工今天大年初四闖入超商櫃台猥褻女店員，被依強制猥褻罪判刑8個月。圖為當時警方獲報壓制沙男畫面。（民眾提供）

    沙姓印尼移工今天大年初四闖入超商櫃台猥褻女店員，被依強制猥褻罪判刑8個月。圖為當時警方獲報壓制沙男畫面。（民眾提供）

    2024/11/21 10:41

    相關新聞請見：

    遭騙失控？移工大鬧苗栗超商、狂抱女店員

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕25歲沙姓印尼籍移工今年大年初四闖入超商結帳櫃台，先以頭部靠近女店員胸口，又熊抱以下體磨蹭。苗栗地院法官近期審理後，認為沙姓移工犯強制猥褻罪，處有期徒刑8個月，並於執行完畢或赦免後驅逐出境。

    檢察官指出，案發當時沙姓移工基於強制猥褻犯意，擅自闖入結帳櫃台內，先以雙手環抱、阻擋女店員離開櫃台，之後蹲低身體將其頭部擺放於女店員胸口附近。

    起訴書載明，女店員被嚇得花容失色後想要逃離，但沙姓移工持續跟緊女店員並以雙手環繞女店員腰、臀部，將女店員壓制於櫃台上，並移動其下半身將其性器官隔著長褲緊貼店員。

    事發當時，在場民眾也見義勇為拉開沙姓移工，一度形成拉扯，直到員警到場才將人壓制到店外後，送回派出所。而沙男當時還向警方辯稱，由於被騙自南部北上，心情不佳，無法控制情緒。

    苗栗地院法官審理後，認為沙男強制猥褻行為造成女店員身心受創，也不接受調解。且為維護我國社會安全，明顯不宜允許沙男繼續在我國居留，有驅逐出境之必要。

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