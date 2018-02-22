酒駕肇事 雲縣警官記過、調職

2018-02-22

〔記者詹士弘、葉永騫／綜合報導〕雲林縣警察局2線3星的民防管制中心主任蔡福源，大年初五酒後開車，把自家的自小客車移到住家門前，倒車時撞倒鄰居停放路旁的機車，鄰居堅持提告，蔡員酒測值0.52毫克，警方依公共危險罪嫌移送，蔡員被罰5萬元，緩起訴一年。

雲林縣警察局督察長余鴻恩表示，蔡福源為民防管制中心主任，之前也擔任過督察室風紀股長，雖然肇事非上班時間，但知法犯法，有損警察風紀形象，考紀會昨做出處分，記2小過，調非主管職務。

余鴻恩表示，蔡福源前天下午在斗六市保庄里後庄路，酒後駕駛自小客車，倒車時不慎撞倒停放路旁的鄰居機車，鄰居發現後堅持提告，由斗六分局長平派出所移送地檢署偵辦。

蔡福源表示，初五是春節連假最後一天，親戚來訪時喝了點酒，由於太太下午3點半要上班，他到停車場把轎車移到住家門前，不小心碰撞鄰居停放的機車，雖然沒有人員受傷，但酒後開車就是不對，對社會及警察形象有負面影響，他向大眾鞠躬道歉。他還說，長官在春節前一再提醒「喝酒不開車、開車不喝酒」，他沒有做到，也對不起長官。

高雄偵查佐 酒駕撞前車

而高雄三民二警分局偵查隊賴姓偵查佐2月19日在屏東的火鍋店與朋友聚會小酌後開車返家，在新園鄉港西抽水站附近，疑因低頭撿東西時分心，追撞前方小貨車，賴與小貨車楊姓駕駛輕傷送醫，賴員酒測值0.68毫克，也被屏東警方依公共危險罪嫌送辦。