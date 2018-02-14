逆子鐵鍊囚父 還說「沒這麼可憐」

2018-02-14

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市41歲患有精神疾病的鄭姓男子，持鐵鍊鎖門將高齡80歲老父囚禁長達一個多月，鄰居感覺好一陣子沒看到鄭父，上門查看驚見鐵鍊、大鎖，緊急通報警消到場破門救人，而鄭男囚父理由竟是「看不慣高齡老父親跟女子互動太過親密」，桃園地檢署依家暴妨害自由罪嫌將他起訴。

起訴指出，鄭男從去年5月某日至6月28日間，持鐵鍊反鎖家中大門、內門，禁止父親外出並斷絕他與外界聯繫，唯一可看到外頭風景的，只剩房間裡的小窗戶；期間，鄭父曾因身體狀況需就醫，鄭男帶父親看診後又將他關回住處，囚禁長達一個多月。

鄭男坦言，因看不慣父親與女子互動太過親密，且父親曾被騙過錢，他擔心女子別有目的，才會持鐵鍊深鎖大門，不讓父親和女子往來；但他否認限制父親行動，家中除了大門，還有其他通道可自由進出，也正常供應三餐，像是粽子等，聲稱「爸爸沒有這麼可憐」、「沒有關爸爸」。

鄭父出庭時抱怨兒子：「我行動不便，得靠助行器行走，已經多次被兒子反鎖在家中！越南籍媳婦曾報警求助，最後因受不了而離家！」當時到場救援的員警則證稱，鄭男家中大門、內門確實被鐵鍊鎖住，無法外出。

檢方另勘驗大門被鎖住及鄭男住家照片與家庭暴力事件通報表，認為鄭男囚父行為明確，將他起訴。事後，桃園市政府社會局已緊急將鄭父安置。