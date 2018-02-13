台灣人招募泰男女詐騙 22人起訴

2018-02-13

〔記者楊政郡／台中報導〕洪維良等9名台灣人（4人在逃）招募泰國籍男女18人來台，以1個月時間傳授「假檢警真詐財」電信詐欺技術，1週詐騙得手約新台幣93萬元，台中地檢署依組織犯罪防制條例及加重詐欺起訴5名台籍及17名泰籍男女（1名少年不付審理），請求執行前諭令強制工作3年。

受訓1個月 詐騙同鄉人

起訴書說，洪維良因強盜案被判14年，106年4月假釋，企圖電信詐欺謀財，同年9月與熊男（通緝中）出資120萬泰銖，透過泰國情侶檔HANYAWAN及NATTHASIT，招募泰國籍成員來台，在台中市西屯區某透天厝受訓，還安排陳姓夫妻（通緝中）負責教育訓練，「安安」（通緝中）負責接送及統一管理泰籍人士。

經1至2個月訓練後，在苗栗頭份成立詐騙機房，安排成員擔任詐騙人員，10月開始對泰國民眾展開電信詐騙。10月5日起至12日天天進帳，總計詐得新台幣93萬餘元。

調查局中機站接獲泰國司法部特別調查署通報，要求進行這起司法互助案件，中機站經埋伏、跟監，發現泰籍人士以旅遊名義來台。

成員分別假冒泰國「清邁府防制毒品辦公室」、「泰國郵政局」、警察、檢察官或金融監理人員等身分，佯稱被害人身分遭冒用、涉嫌犯罪為由，要求被害人將錢轉匯入詐欺集團掌控之人頭帳戶。

檢方依組織犯罪及加重詐欺起訴，請法官沒入不法所得，被告等企圖不勞而獲，請依法宣告在執行前令入適當場所，強制工作3年，以收嚇阻效果。