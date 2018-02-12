翻牆進國道躲追緝 攔車不成反被輾死

2018-02-12

見警查緝山老鼠 嫌犯四處逃竄

〔記者鄭名翔、張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣44歲毒品通緝犯彭慶堂，昨天傍晚遭苗栗警分局三義分駐所警方追緝，情急之下竟翻過圍牆跑到國道中山高速公路三義路段，先逃竄至北上車道沿路肩逆向行走，再趁行車間隙橫越至南下146.6公里路段，緊抓一輛黑色汽車後照鏡，汽車駕駛驚慌駛向外車道，但彭男死抓住後視鏡，直到後來氣力用盡，滾入車下遭輾過，當場死亡。

警方表示，苗栗警分局三義分駐所昨天據報查緝三義鄉雙湖村三角山盜砍林木案件時，嫌犯一見到警方立即四處逃竄，警方雖陸續逮捕劉姓及古姓嫌犯，但仍有共犯在逃，警方再於案發地點巡守時，見到彭慶堂鬼鬼祟祟，立刻鎖定上前盤查，但彭男隨即從小路逃竄進國道一號北上車道，再沿著路肩逆向行走。

攔下一輛小客車 緊抓後視鏡

彭慶堂眼見警方緊追不捨，竟然又冒險趁行車間隙橫越至南下車道，跨越護欄躲藏在草叢中，但又被警員發現，彭男先隨手抓起一把土扔向警方，隨後竟闖入車道，攔下一輛自小客車並攀附在左側車身，緊抓左後視鏡不放，駕駛驚恐立即往外車道駛去，只見彭男搖搖晃晃疑似體力不支，先被捲入車底輾過後，再被一旁車輛撞上。

氣力用盡滾車下 先被輾再被撞

警方出動巡邏車至國道一號南下三義路段時，昨天傍晚發現彭男倒臥在血泊中，雖苗栗縣政府消防局三義分隊救護車在歸隊途中正好即刻救援，但彭男已無生命跡象，緊急送醫仍不治。國道警方正調閱沿途監視器，將傳喚肇事車輛駕駛到案說明。

彭男硬闖國道的驚悚過程被前方車輛錄下，PO上臉書「黑色豪門企業」，網友見到直呼太可怕，猶如上演電影俠盜飛車手般，「真是不要命了！」

涉毒品、妨害公務等案被通緝

警方調查，彭慶堂因涉及毒品案，被新竹地檢署通緝，另涉及妨害公務案被苗栗地檢署通緝，警方懷疑彭男昨天又涉及三義鄉雙湖村三角山盜砍林木案。

此外，警方調查，國道二隊員警去年7月10日在國道1號銅鑼交流道取締未繫安全帶勤務時，攔下彭慶堂所駕休旅車，發現彭疑似酒駕，正要拿酒精檢測棒，彭竟關起半掩窗戶，將警員李俊易的手指夾住，拖行約80公尺，造成李雙手、大腿擦傷，事後彭被依妨害公務及傷害等罪嫌送辦。