為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

刑事局公布今年前5名財經名人遭冒名詐騙 謝金河不是第1名

冒用名人的投資詐騙廣告。（記者姚岳宏翻攝）

冒用名人的投資詐騙廣告。（記者姚岳宏翻攝）

2024/03/18 18:08

〔記者姚岳宏／台北報導〕財訊傳媒董事長謝金河日前不滿發文表示，冒用他名字招搖撞騙的詐騙集團非常猖獗，離譜的是，本尊檢舉也沒用，令他無奈直呼「這是什麼荒謬的世界！」刑事警察局指出，網路平台業者需負企業社會責任，發現有刊登違法內容，應主動移除、限制瀏覽，目前行政院已邀集相關部會研擬法案，期能有效控管網路平台業者，杜絕違法廣告氾濫。

刑事局也公布今年下架名人遭冒用投資詐騙廣告，前5名分別為486先生6618則、何丞唐（證券分析師）672則、謝士英（財經人士）444則、李永年（證券分析師）359則及陳重銘（財經人士）330則。

刑事局說，透過警方通知業者下架詐騙廣告，今年起假冒財經名人之粉絲專頁投放廣告，確實逐漸減少，但仍有不少詐騙廣告，隱藏在正常貼文或點擊廣告背後。

警方表示，詐團大量、重複地投放投資詐騙廣告，警方雖已向網路平台業者通報下架多次，卻發現遭通報下架的相同內容之投資詐騙廣告，仍持續出現，顯見網路平台業者僅被動配合刑事局通報完成下架，並未落實廣告張貼源頭管理。

刑事局提醒，投資應透過合法管道，辨識名人廣告有無官方認證；請勿輕信網友炫富廣告、網友推薦獲利顯不合理的投資管道，標榜加入投資老師LINE群組（社群）或私訊、點擊連結獲得飆股資訊等廣告，一定是詐騙，如有疑問，可撥打165反詐騙專線諮詢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
荒謬世界！謝金河被詐團冒用 怒轟檢舉沒用
2024/03/17 14:38

荒謬世界！謝金河被詐團冒用 怒轟檢舉沒用
阿伯農閒在家滑手機也出事 豐原警成功阻詐點醒「發財夢」
2024/03/13 09:41

阿伯農閒在家滑手機也出事 豐原警成功阻詐點醒「發財夢」

美術1号院真地王 攜手凱悅豪宅創價
賢內助幫警察老公打詐 車手到場才知肥羊是自己
2024/03/13 06:12

賢內助幫警察老公打詐 車手到場才知肥羊是自己
癱瘓地檢署偵查量能 借款誘簽手機租賃再誣告 73人受害
2024/03/11 05:30

癱瘓地檢署偵查量能 借款誘簽手機租賃再誣告 73人受害

雙B債領高息又能賺價差？原因在這兒
北市警1年阻詐1657件、救下17億
2024/03/10 05:30

北市警1年阻詐1657件、救下17億
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播