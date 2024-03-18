刑事局公布今年前5名財經名人遭冒名詐騙 謝金河不是第1名

冒用名人的投資詐騙廣告。（記者姚岳宏翻攝）

2024/03/18 18:08

〔記者姚岳宏／台北報導〕財訊傳媒董事長謝金河日前不滿發文表示，冒用他名字招搖撞騙的詐騙集團非常猖獗，離譜的是，本尊檢舉也沒用，令他無奈直呼「這是什麼荒謬的世界！」刑事警察局指出，網路平台業者需負企業社會責任，發現有刊登違法內容，應主動移除、限制瀏覽，目前行政院已邀集相關部會研擬法案，期能有效控管網路平台業者，杜絕違法廣告氾濫。

刑事局也公布今年下架名人遭冒用投資詐騙廣告，前5名分別為486先生6618則、何丞唐（證券分析師）672則、謝士英（財經人士）444則、李永年（證券分析師）359則及陳重銘（財經人士）330則。

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刑事局說，透過警方通知業者下架詐騙廣告，今年起假冒財經名人之粉絲專頁投放廣告，確實逐漸減少，但仍有不少詐騙廣告，隱藏在正常貼文或點擊廣告背後。

警方表示，詐團大量、重複地投放投資詐騙廣告，警方雖已向網路平台業者通報下架多次，卻發現遭通報下架的相同內容之投資詐騙廣告，仍持續出現，顯見網路平台業者僅被動配合刑事局通報完成下架，並未落實廣告張貼源頭管理。

刑事局提醒，投資應透過合法管道，辨識名人廣告有無官方認證；請勿輕信網友炫富廣告、網友推薦獲利顯不合理的投資管道，標榜加入投資老師LINE群組（社群）或私訊、點擊連結獲得飆股資訊等廣告，一定是詐騙，如有疑問，可撥打165反詐騙專線諮詢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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