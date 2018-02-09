狠殺身障男劫補助款 柴米油鹽全盜光

2018-02-09

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣54歲吳姓身障男子，昨傍晚被發現陳屍在和美鎮彰新路一處貨櫃屋內，頭部疑似遭鈍器攻擊，頭破血流，由於吳男剛領取低收入戶補助，身上1萬多現金不見，警方不排除強盜殺人可能，深入偵辦中。

吳男剛領低收入戶補助

命案疑發生在前晚到昨早的夜間，彰化縣和美警分局昨傍晚獲報趕往，發現吳男倒臥在居住的貨櫃屋內，其乘坐的殘障電動車停在戶外，吳男頭部受創嚴重，疑似遭鈍器攻擊，已明顯死亡。

頭部疑遭鈍器攻擊

警方初步調查，吳男在家中排行老么，因腿部肢體障礙，平日乘坐殘障電動車，前晚有人看到貨櫃屋內燈光，昨天上午仍然亮著，下午家屬前往找人，發現吳男倒臥貨櫃屋內，後腦遭到狠砍或遭鈍器下重手敲擊重創，血流滿地。據調查，他近日剛領取1萬多元低收入等補助，而除了金錢，屋內連柴米油鹽與手機竟全遭盜走，警方不排除歹徒盯上他劫財，行搶過程中攻擊行動不便的吳男致死。

不過，由於吳男領取的補助金僅1萬多元，全案是否就是為財而劫殺無反抗能力的被害人，而且連柴米油鹽全部帶走，其間有一些疑點有待釐清，故警方也未排除其他可能性，加上電動車上有血跡，是否可能返回貨櫃屋途中自摔造成頭傷，返家後流血過多致死？相關可能原因均擴大追查釐清中。