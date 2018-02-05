為買LV接外拍 E奶中國妹遭性侵

2018-02-05

狼性侵判4年 偷拍判1年

〔記者楊國文／台北報導〕自稱攝影師的桃園男子許名宏，邀有E罩杯身材的中國籍女大生外拍當模特兒，她因想買LV名牌包缺錢而赴約，卻遭許男性侵，許以她遭偷拍的露點照威脅不得報警；高等法院斥責，許8年前已有對外拍模特兒強制猥褻的犯行，竟再犯，依強制性交罪判4年徒刑，另依竊錄身體隱私部位等罪判1年，可易科罰金36萬。

判決指出，38歲男子許名宏2016年3月16日透過手機交友軟體，認識來台念大學的小雅（化名），許佯稱正好要拍時裝作品，她若有興趣外拍，希望她傳身材數據給他參考並報價。

帶到摩鐵拍照伸狼爪

小雅當時籌錢想買約2萬7000元的LV名牌包，對許男邀約很心動，回覆「身高165、罩杯E」等身材數據。

許男見狀佯稱「如果拍得美，可以推薦給網拍廠商好友」，談妥若拍時裝照3000元，比基尼照則提高到6000元。

雙方同月19日碰面後，許帶小雅到桃園市一家摩鐵，要求換穿他提供的連身低胸短裙洋裝拍照，許一邊裝模作樣拍照，一邊假裝替她按摩放鬆肢體，卻趁機亂摸、親吻，她抗拒不從，仍遭許以手指性侵。

小雅驚慌失措，許男佯裝道歉，她因單純想賺取6000元酬勞，又怕許翻臉張揚她是中生卻打工外拍，同意讓許拍完，但不讓許再吃她豆腐。

許男不但趁機偷拍小雅露點照，只給她1500元酬勞，事後約她上床被拒，許怕小雅報警，以LINE傳送「下面也有露點、有拍到、妳想看嗎？」「妳不希望妳的學校、系上、同學看到這些照片吧！」「妳敢出賣我就兩敗俱傷」等話給她。小雅不甘受辱，將1500元退還許男後提告。