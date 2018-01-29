搗破墓仔埔旁賭場 警︰先人庇佑

2018-01-29

逮主嫌與33名賭客

〔記者王俊忠／台南報導〕農曆年節前，警方掃蕩職業賭場不手軟！南市三分局警方昨天凌晨在安南區安昌街一處墓地旁的鐵皮屋破獲天九牌賭場，逮到黃姓主嫌與33名賭客，警方發現黃嫌已是第5次涉及賭博被逮，還利用墳墓旁的隱密場所當賭場，警方說，此次鎖定突破把風者防線，搗破賭場，似乎感受到墓區先人冥冥中的庇佑。

南市警三分局日前接獲情資指曾涉賭多次被警方抓過的黃姓男子（49歲）不知悔改，最近又在安南區安昌街一處三合院後方承租鐵皮屋作為天九牌職業賭場。昨天凌晨3時許，前往埋伏的員警見時機成熟、翻牆進入賭場查緝、逮捕33名賭客，並在現場查獲賭資台幣32萬餘元、抽頭金1萬3000多元、天九牌等證物。

警方表示，得知黃男在安昌街一帶組織賭場，先派員到場情蒐、發現有把風人員，昨天凌晨3時許先將把風者控制後，三分局員警與霹靂小組以閃電般速度闖進鐵皮屋，震驚賭場內賭客，讓在場33名賭客嚇得不敢逃跑。

警方透露，這處位在一家三合院建築後方空地上的鐵皮屋，之前就曾經有人經營賭場，被三分局查獲過，鐵皮屋外還蓋圍牆毗鄰墓地，位置隱密，若非警方曾經突破，不易察覺屋內聚賭情事，此次能接獲聚賭情資、鎖定突破把風者防線，搗破賭場，冥冥中似乎受到庇佑。

訊後，警方將賭場主持人黃男、把風者莊男依賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦；其他賭客依社會秩序維護法處以行政罰款。