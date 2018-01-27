司法打詐 對車手也重懲 服刑前強制工作3年

2018-01-27

台中地院首例 祭出強制工作

〔記者楊政郡／台中報導〕不僅要重懲詐欺集團首腦，司法對擔任「基層工作」的車手也祭出強制工作的重懲裁判！

台中地院昨天做出首例判決，除將詐騙車手曾登豪等4人各判2年6月至5年徒刑，還首次裁定4人執行前要先強制工作3年，此外，台中地檢署再依加重詐欺罪及組織犯罪條例，起訴這些電信詐欺嫌犯。

送台東泰源技訓所 聞之色變

台東泰源技訓所是法務部目前設立的唯一強制工作地點，全國各地執行強制工作者，都要送到該技訓所，過去強制工作以磨練心性為主，一天6至8小時都在「搬石頭」、「敲石頭」等粗重工作，形容為「勞改」並不為過，許多罪犯不怕被關，就怕強制工作，現在的強制工作比以前輕鬆多了，以技能訓練為主，但仍令犯罪者聞之色變。

電信詐欺案件頻傳，為了改變台灣「詐欺王國」惡名，法務部修法制定加重條款，從5年以下刑期，加重到1年以上7年以下，同時再依組織犯罪條例論處，撒手鐧就是可以強制嫌犯工作，且成年犯若吸收未滿18歲者加入，還可加重刑期至2分之1，兩罪加起來刑期可觀。

4人盜領犯罪報酬皆沒入

判決指出，2016年5月間曾登豪（25歲）、古坤助（31歲）、黃泰瑋（23歲）、蘇育德（29歲）等人，看到「輕鬆工作、薪水高、晚上可兼」廣告，加入詐欺集團從事車手盜領工作，不到1個月盜領39名被害人共319萬9000元贓款，車手集團分得盜領1%報酬。

判決指出，曾登豪犯21罪，判5年，犯罪所得3萬3千元沒入，另古坤助、黃泰瑋、蘇育德也遭判刑和沒入犯罪所得，令上述4人執行前先強制工作3年。

台中地檢署後續也以加重詐欺及組織犯罪，起訴詐欺集團相關涉案人，昨天起訴江亞丞（24歲）、管閎信（19歲）、李明蓉（女、19歲）、趙唯智（29歲）、朱弘駿（18歲）等5名詐欺集團車手。

大法官釋字第528號指出，刑事法保安處分之強制工作，旨在對有犯罪習慣或以犯罪為常業或因遊蕩或怠惰成習而犯罪者，令入勞動場所，以強制從事勞動方式，培養其勤勞習慣、正確工作觀念，習得一技之長，於其日後重返社會時，能自力更生，期以達成刑法教化、矯治之目的。