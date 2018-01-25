淫魔變媽寶 李宗瑞被爆坐爽牢

2018-01-25

〔記者謝武雄／桃園報導〕下藥性侵偷拍多名女子被判刑39年2月的李宗瑞，事發後被封為「富少淫魔」，入獄後則傳出在媽媽金援下天天「坐爽牢」，成了「獄中媽寶」！

李宗瑞目前在台北監獄服刑，壹週刊報導他靠著母親史錦秀的金援，不僅在獄中工作輕鬆，有會客菜可吃及「送菜」籠絡獄友，甚至還能和人賭博娛樂，籌碼是在獄中使用掌上型電視機十分需要的電池；台北監獄昨天發聲明否認，指李宗瑞在獄中表現中規中矩，待遇與其他收容人並無差別，絕無特權。

李母撒錢 讓子還可以賭博？

壹週刊報導，李宗瑞為初階累進處遇第四級的收容人，在獄中待遇有許多限制，但因其母每週探視和金援，讓李宗瑞能用金錢與會客菜拉攏獄友，坐牢坐得舒服無比；李宗瑞還以電池賭博，雖被管理員查獲，僅被處罰取消一次會客而已。

週刊指出，史錦秀與李宗瑞的舅舅本月15日到北監探視李宗瑞，帶了滿滿的會客菜，會面後到北監附近「徐媽媽會客菜」餐廳結帳，取出一疊千元鈔票結帳，疑利用其他獄友的接見名義，請店家送會客菜進北監，用多餘的會客菜分享其他獄友，籠絡人心。

北監︰李曾玩棋受懲 並無特權

北監副典獄長賴益彰表示，李宗瑞累進處遇四級，只能持有小電扇、刮鬍刀等電器，三級才能擁有掌上型電視，電池只允許一組備份，新購電池必須繳回舊電池，李宗瑞無違規，沒有持電池賭博的情形。

賴益彰說，李宗瑞2015年5月間在工廠玩象棋暗棋被監規懲罰，改分配至第15工場作業，從事紙袋加工，作息與其他收容人無差別，行為中規中矩。「徐媽媽會客菜」老闆徐先生說，店裡賣的是自助餐菜色，4包會客菜約700多塊，史錦秀是一週購買一次，數量正常。

至少服刑20年才能申請假釋

北監表示，李宗瑞雖被判處39年2月徒刑，因有期徒刑執行上限為30年，累犯假釋門檻為刑期的3分之2，因此李最起碼得服刑20年，並且在獄中表現良好，才能申請假釋。