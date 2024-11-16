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    首頁　>　社會

    女子遺失車票 失控怒砸台中車站櫃台咆哮「我很焦慮」

    孫姓女子（圖後方）找不到車票，暴怒砸窗口，咆哮說「我很焦慮，我來不及了」。（記者張瑞楨翻攝自社會事新聞影音）

    孫姓女子（圖後方）找不到車票，暴怒砸窗口，咆哮說「我很焦慮，我來不及了」。（記者張瑞楨翻攝自社會事新聞影音）

    2024/11/16 11:23

    〔記者張瑞楨／台中報導〕年約38歲的孫姓女子，昨天（15日）晚間於台中火車站搭車，卻突然發現車票遺失，她向櫃台窗口求助時，突然暴怒持皮包怒砸櫃台窗口，還咆哮說「我很焦慮，我來不及了，我跟你們講了，我需要幫忙」，警方立即上前處理，孫姓女子因找不到車票，又認為台鐵櫃台人員「只是傻傻站著」，她已經趕不上火車，怒而咆哮砸櫃台窗口，雖並無損害，警方安撫該女子情緒後，陪同她到月台搭乘北上列車離開。

    女子失控的畫面，也被民眾拍攝下來，這名女子先是持皮包怒砸櫃台窗口，之後咆哮說，「我跟你們講了，我需要幫忙」、「我很焦慮，我來不及了」，鐵路警察局台中分局員警安撫她，她仍情緒激動說，車票遺失，快來不及搭車，多次向櫃台窗口反映，她需要幫忙，但櫃台窗口人員卻只傻傻的站著，她在陳述自己的不滿時，還一度哭泣落淚。

    鐵路警局台中分局指出，接獲台鐵台中站通報後，即刻派員處理，經查孫姓女子因找不到車票（車票遺失），來不及乘車，向售票窗口尋求協助，又因壓力太大，情緒失控咆哮，警方到場後，立即安撫孫姓女子情緒，等她緩和後，陪同上月台搭乘北上列車離開。

    孫姓女子（圖中）向警方哭訴，她向櫃台窗口求助，但窗口人員卻只是傻傻站著。（記者張瑞楨翻攝自社會事新聞影音）

    孫姓女子（圖中）向警方哭訴，她向櫃台窗口求助，但窗口人員卻只是傻傻站著。（記者張瑞楨翻攝自社會事新聞影音）

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