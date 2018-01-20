母被撞死 兒女不告反安慰肇事者

2018-01-20

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市許姓老婦人去年過馬路時，遭50多歲陳姓機車騎士撞擊不治；許婦子女出庭時，得知陳男為臨時工，一家人靠著他每日揮汗辛苦工作才能溫飽，興起原諒他的念頭，不僅輕拍他的肩膀安慰，還當庭向檢察官求情，表示相信母親若還在世，也會同意他們的決定；台北地檢署考量死者家屬不追究，且替他求情，同意給陳男一個自新機會，依職權給予不起訴。

發現對方是臨時工 展現大愛

據悉，許婦的子女們出庭時，說話行事溫文有禮，北檢主任檢察官得知許婦子女展現大愛，願意無條件原諒肇事者，也不禁讚嘆許婦的子女，真是人間處處有溫情。

去年10月，許婦走在台北市艋舺大道與西園路口斑馬線上，突遭下班騎車回家的陳男撞上，送醫搶救不治；陳肇事後接受警方酒測，沒有酒駕，被依過失致死罪法辦。

相信「媽媽也會同意」

檢方傳喚許婦子女出庭，其子女在偵查庭得知陳男是臨時工，勉強維持一家生計，對陳男起了憐憫之心，幾名子女討論後決定無條件原諒陳男，不對他提告。

陳男當庭得知被無條件原諒後，情緒激動向許婦子女說：「對不起！」許婦子女也向檢察官表示，相信母親若還在世，會同意他們的決定。許婦子女還轉身安慰陳男，輕拍他的肩膀要他以後好好過日子。

檢方讚嘆 決定不起訴

檢方考量陳男獲得死者家屬原諒，死者家屬不僅不提告求償，還反過來安慰陳男，加上陳男已向死者家屬道歉，決定不起訴。